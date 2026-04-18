Умерла актриса из фильма «Поймай меня, если сможешь» Натали Бай
Французская актриса Натали Бай ушла из жизни в возрасте 77 лет. Как сообщает агентство AFP, она скончалась у себя дома в Париже. Причины смерти не раскрываются, однако известно, что в последние годы звезда страдала от деменции.
Бай начала кинокарьеру в 1972 году с фильма «Краткая встреча в Париже». За свою творческую жизнь она снялась более чем в 110 проектах, среди которых — «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д'Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов» и «Американская ночь». В 1999 году артистка получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в картине «Порнографические связи».
У Натали Бай осталась дочь Лора Смет от знаменитого французского рок-певца Джонни Холлидея. При этом сама знаменитость никогда не была замужем.
Ранее умерла актриса «Волшебника страны Оз».
