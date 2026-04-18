Умерла актриса из фильма «Поймай меня, если сможешь» Натали Бай

18 апреля 2026, 16:47

Актриса Натали Бай умерла на 78-м году жизни

Фото: istockphoto/izzzy71

Французская актриса Натали Бай ушла из жизни в возрасте 77 лет. Как сообщает агентство AFP, она скончалась у себя дома в Париже. Причины смерти не раскрываются, однако известно, что в последние годы звезда страдала от деменции.