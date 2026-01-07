Умерла актриса из «Очень страшного кино»
В Сан-Диего 12 декабря скончалась 62-летняя актриса и бывшая бодибилдерша Джейн Трка, наиболее известная по роли мисс Манн в фильме «Очень страшное кино». Об этом сообщает телеканал NBC.
Судмедэксперт округа подтвердил смерть женщины, ее причина устанавливается. Сын артистки отметил, что не знал о каких-либо заболеваниях или проблемах со здоровьем, которые могли бы привести к ее кончине.
Уточняется, что подруга погибшей, не дозвонившись до нее, приехала к ней домой и обнаружила ее без сознания на кухне. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Трка стала профессиональной бодибилдершей в 1980-х, а в кино дебютировала в 2000 году. Ее также запомнили по телешоу «Шоу Дрю Кэри» и «Чья это реплика?». Фото актрисы публиковались в ведущих фитнес-изданиях, таких как Flex и MuscleMag International.
