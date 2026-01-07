Умерла актриса из «Очень страшного кино»

07 января 2026, 11:49

В Сан-Диего умерла актриса и бодибилдерша Джейн Трка

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Сан-Диего 12 декабря скончалась 62-летняя актриса и бывшая бодибилдерша Джейн Трка, наиболее известная по роли мисс Манн в фильме «Очень страшное кино». Об этом сообщает телеканал NBC.