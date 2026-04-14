Умерла актриса «Волшебника страны Оз»

14 апреля 2026, 16:46

Актриса Валери Ли умерла в 94 года

В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет ушла из жизни актриса Валери Ли, известная по роли одного из жевунов в классическом фильме «Волшебник страны Оз» (1939).





О смерти артистки сообщил в соцсетях автор книги о жевунах, писатель Стивен Кокс. Информацию подтверждает The Hollywood Reporter.



Валери Ли родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. На момент съёмок легендарной картины ей было всего семь лет. В фильме она появилась в эпизодах с жевунами — танцевала в розово-лиловом платье и находилась на сцене вместе с Джуди Гарленд, исполнившей роль Дороти. После «Волшебника страны Оз» Ли снималась в нескольких короткометражных комедиях.



Знаменитость была замужем за Робертом Хейнсом с 1949 года вплоть до его кончины в 2002 году. У неё осталось трое детей. Как отмечает Стивен Кокс, последней из ныне живущих актёров, принимавших участие в съёмках «Волшебника страны Оз» 1939 года, остаётся 96-летняя Присцилла Монтгомери Кларк.



