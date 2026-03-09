Скончалась звезда «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон
Американская актриса Дженнифер Руньон, запомнившаяся зрителям по «Охотникам за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», умерла на 66-м году жизни. Об этом пишет Variety.
Как рассказала её близкая подруга Эрин Мерфи, звезда скончалась после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В кино артистка дебютировала в 1980 году, сыграв в слэшере «Всем спокойной ночи». В 1984-м она появилась в комедиях «Вверх по ручью», а также исполнила главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне «Чарльза в ответе».
Впоследствии Руньон снималась в картинах «Своя тусовка» и «Снова 18», а также появлялась в эпизодах сериалов «Она написала убийство», «Квантовый скачок» и «Беверли-Хиллз, 90210». Знаменитость родилась в Чикаго в семье радиоведущего и актрисы. В 1991 году она вышла замуж за баскетбольного тренера Тодда Кормана, у пары остались сын Уайетт и дочь Бейли.
В последние годы актриса занималась преподаванием.
