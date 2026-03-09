Скончалась звезда «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон

09 марта 2026, 12:04

Звезда «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон умерла от рака в 65 лет

Фото: istockphoto/winyuu

Американская актриса Дженнифер Руньон, запомнившаяся зрителям по «Охотникам за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», умерла на 66-м году жизни. Об этом пишет Variety.