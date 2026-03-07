Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии

07 марта 2026, 11:42

Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Ведунова и ее дочь попали в смертельное ДТП в Мордовии. Об этом сообщает The Voice.