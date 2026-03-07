Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Ведунова и ее дочь попали в смертельное ДТП в Мордовии. Об этом сообщает The Voice.
Трагедия произошла вечером 4 марта около 22:23 на трассе в Мордовии. Согласно предварительной информации, 77-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, который ехал в сторону Пензы.
В результате аварии 45-летняя артистка погибла на месте. Ее 15-летняя дочь, Элина Найт, скончалась позже в больнице.
Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова. Работала в Балаковском драматическом театре и была актрисой Театра МСХТ. На ее счету 11 фильмов и сериалов, среди которых «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Годунов», «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».
