Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк

Клем Берк (Фото: Инстаграм* @clem.burke)
На 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк. Информация об этом появилась в соцсетях группы Blondie. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
«Он был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо своей музыкальности, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и за её пределами», — отмечалось в публикации.
Почти с самого основания группы, с 1975 года, Клем Берк играл с Blondie. Через восемь лет коллектив распался, и воссоединился лишь в 1997-м.
Клем сотрудничал с многими культовыми артистами, в том числе с Бобом Диланом, Джоан Джетт, панк-рок-группой Ramones, музыкальным коллективом The Go-Go's и другими.
«Когда мы переживаем эту глубокую утрату, мы просим о конфиденциальности в это трудное время», — добавили в посте.
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Ольга Енгалычева