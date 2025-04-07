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Звезда сериала «Деннис-мучитель» Джей Норт ушел из жизни в возрасте 73 лет

Джей Норт (Фото: кадр из сериала «Деннис-мучитель»)

Джей Норт (Фото: кадр из сериала «Деннис-мучитель»)

Американский актер Джей Норт, сыгравший Денниса-мучителя в классическом одноименном сериале, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила писательница Лори Джейкобсон на своей странице в соцсети.
Отмечалось, что он ушел из жизни у себя дома — Норт долгое время боролся с раком толстой кишки.

Джейкобсон подчеркнула, что актер прошел трудный путь в Голливуде, однако Норт не позволил неудачам определить его жизнь.

Джей Норт появился на свет 3 августа 1951 года в Калифорнии. В семилетнем возрасте он активно развивал свою карьеру. Огромное количество зрителей знает артиста по роли добродушного, но озорного Денниса Митчелла в ситкоме CBS «Деннис-мучитель».

В подростковом возрасте Норт снялся в картинах «Зебра на кухне» и «Майя». Когда артист вырос, то начал озвучивать мультсериалы и консультировать детей-актеров, основываясь на своем опыте.

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#смерть
#актёр
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#сериал
Скончался 70-летний барабанщик групп Blondie и Ramones Клем Берк
07 апреля 2025, 21:46

Клем Берк (Фото: Инстаграм* @clem.burke)

На 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк. Информация об этом появилась в соцсетях группы Blondie. Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.
«Он был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим. Помимо своей музыкальности, Клем был источником вдохновения как на сцене, так и за её пределами», — отмечалось в публикации.

Почти с самого основания группы, с 1975 года, Клем Берк играл с Blondie. Через восемь лет коллектив распался, и воссоединился лишь в 1997-м.

Клем сотрудничал с многими культовыми артистами, в том числе с Бобом Диланом, Джоан Джетт, панк-рок-группой Ramones, музыкальным коллективом The Go-Go's и другими.

«Когда мы переживаем эту глубокую утрату, мы просим о конфиденциальности в это трудное время», — добавили в посте.

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#актёр
#рок
#музыкант
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«С какого перепуга?»: в театре Вахтангова жестко прошлись по Надежде Бабкиной
Директор театра Вахтангова Крок: театр Бабкиной не имеет права так называться
01 апреля 2025, 22:28

Надежда Бабкина (фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что театр «Русская песня» певицы Надежды Бабкиной не имеет права называться театром. По его словам, учреждение является фольклорным ансамблем и не должно посягать на нишу драматического искусства.
«Есть площадки, которые не имеют права называться театром. Театр Бабкиной тоже не имеет права называться театром. Они были ансамблем «Русской песни» и занимали прекрасную нишу. Она нам необходима. Это тоже часть нашей культуры», — посетовал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Крока, театр «Русская песня» акцентируется на народных песнях, адаптации русско-народных традиций к современным условиям, потому не должен касаться области драматического театра и заниматься своим делом.
«С какого перепуга они вдруг стали академическим театром и все время, лезут на поляну драматического музыкального театра? <...> Зачем вы беретесь делать какие-то мюзиклы? Даже если поете там парочку народных песен?» — отметил директор театра Вахтангова.
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Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

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#театр
#песня
#площадки
#путин
#культура
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Награждение победителей конкурса «Стартуем к звёздам!» состоится 12 апреля
01 апреля 2025, 13:28

Фото: ФБУ «ЦОК ВКС»

Восьмой открытый всероссийский конкурс детского творчества «Стартуем к звёздам!» проводит Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, награждение победителей конкурса и гала-концерт состоится 12 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба.
«Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей VIII открытого всероссийского конкурса детского творчества «Стартуем к звёздам!» состоится в субботу, 12 апреля, в культурном центре «Салют» в Москве. Начало в 14:00. Почётными гостями праздника станут видные общественные деятели, представители армии и культуры», — говорится в сообщении.
Конкурс «Стартуем к звёздам!» проводится среди участников 7-18 лет в четырёх номинациях: «Художественное слово», «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство» и «Инструментальное исполнительство». В это году конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#дети
#концерт
#великая отечественная война
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Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»
25 марта 2025, 22:22

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ представлен на портале правовой информации.
Отмечается, что исполнительницу наградили за вклад в развитие российской культуру и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельностью.

Кроме того, глава государства наградил орденом Почёта актёра, худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра» Владимира Стеклова.

Ранее телеведущая рассказала, почему её возлюбленный, за которого она собирается выйти замуж, до сих пор не развёлся. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#культура
#искусство
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Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России
Путин присвоил звания народных артистов РФ Анне Михалковой и Александру Олешко
25 марта 2025, 20:51

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Аверину Максиму Викторовичу <...>, Михалковой Анне Никитичне <...>, Олешко Александру Владимировичу», – говорится в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Кроме того, соответствующих званий были удостоены актриса Театра имени Вахтангова Лидия Вележева и актёр Театра имени Ойунского Ефим Степанов.

Напомним, что в пятницу Путин присвоил звание заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге.

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#награда
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