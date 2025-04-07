Звезда сериала «Деннис-мучитель» Джей Норт ушел из жизни в возрасте 73 лет

Джей Норт (Фото: кадр из сериала «Деннис-мучитель»)
Американский актер Джей Норт, сыгравший Денниса-мучителя в классическом одноименном сериале, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила писательница Лори Джейкобсон на своей странице в соцсети.
Отмечалось, что он ушел из жизни у себя дома — Норт долгое время боролся с раком толстой кишки.
Джейкобсон подчеркнула, что актер прошел трудный путь в Голливуде, однако Норт не позволил неудачам определить его жизнь.
Джей Норт появился на свет 3 августа 1951 года в Калифорнии. В семилетнем возрасте он активно развивал свою карьеру. Огромное количество зрителей знает артиста по роли добродушного, но озорного Денниса Митчелла в ситкоме CBS «Деннис-мучитель».
В подростковом возрасте Норт снялся в картинах «Зебра на кухне» и «Майя». Когда артист вырос, то начал озвучивать мультсериалы и консультировать детей-актеров, основываясь на своем опыте.
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Джейкобсон подчеркнула, что актер прошел трудный путь в Голливуде, однако Норт не позволил неудачам определить его жизнь.
Джей Норт появился на свет 3 августа 1951 года в Калифорнии. В семилетнем возрасте он активно развивал свою карьеру. Огромное количество зрителей знает артиста по роли добродушного, но озорного Денниса Митчелла в ситкоме CBS «Деннис-мучитель».
В подростковом возрасте Норт снялся в картинах «Зебра на кухне» и «Майя». Когда артист вырос, то начал озвучивать мультсериалы и консультировать детей-актеров, основываясь на своем опыте.
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Ольга Енгалычева