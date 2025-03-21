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Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис

Скончался актер Марк Добис
Фото: iStock/ SergeyPankratov

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Актер Марк Добис, известный зрителям по ролям в мыльных операх 2000-х, скончался в возрасте 65 лет. Он умер в своем доме в Данеллене штата Нью-Джерси, сообщила газета Daily Mail.
Артист ушел из жизни 11 марта. Причина смерти не раскрывается. Печальную новость подтвердил агент Марка Алан Лочер. Он уточнил, что актер был «по-настоящему хорошим парнем». Он подчеркнул, что с ним у Лочера была особенная связь. По воле случая агент Марка переехал в дом по соседству с экс-супругой и детьми Марка.

Марк Добис появился на свет 3 апреля 1959 года в Филадельфии. Его карьера в кино началась в 1997 году с появления в драматическом телесериале Fame LA. Огромную узнаваемость Добис получил благодаря роли окружного прокурора и серийного убийцы в американском мыльном телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». Еще Марк был приглашенной звездой во многих картинах: «Профайлер», «Все любят Рэймонда», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и других.

Добис обожал своих детей. Он вырастил дочерей и сына вместе с бывшей супругой Линдой Хилл. Еще у актера остались мама и братья.

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Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри

Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
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#кино
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#артист
#карьера
Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
18 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Mihashi

Выдающийся драматург, режиссер, сценарист, телеведущий, публицист, критик и театральный деятель Ярослав Востри ушел из жизни 18 марта в Чехии, сообщила станция Radio Prague.
Деятель культуры умер на 95-м году жизни. Обстоятельства кончины Ярослава и данные о его последних днях источник не раскрыл.

Ярослав Востри 24 января отметил свой 93-й день рождения. Режиссер появился на свет в 1931 году. Востри учился в Академии исполнительских искусств в Праге — там он ознакомился с азами театроведения и драматургии.

С 1956 года Ярослав работал в качестве автора и редактора в чехословацких изданиях, которые были посвящены театральному искусству. В 1964 году деятель культуры стал штатным драматургом Государственного театра-студии.

Ранее сообщалось, что скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни.

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#чехия
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Минкульт РФ не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного
18 марта 2025, 19:43

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В петербургском отделении Союза кинематографистов России недовольны позицией министра культуры РФ Ольги Любимовой относительно судьбы киностудии «Ленфильм». Теперь члены Союза собираются обращаться к президенту России Владимиру Путину.
В январе стало известно, что петербургский Союз кинематографистов направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи «Ленфильма» под управление Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Кинематографисты уверены, что Министерство культуры РФ не в состоянии эффективно управлять студией из Москвы. За последние пять лет на посту генерального директора студии сменилось пять человек, присланные из столицы.

17 марта на заседании Комитета по культуре Государственной думы РФ Ольга Любимова заявила, что министерство не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного. Она также подчеркнула, что старейшая киностудия страны не будет преобразована в торговый центр.

Любимова добавила, что Минкультуры в сотрудничестве с Росимуществом предпримут меры для спасения киностудии из сложившейся ситуации.

«Мы разочарованы такой позицией Министерства культуры. Отрадно, что они хотят спасти «Ленфильм», но все-таки хотелось узнать, как именно они планируют это сделать, есть ли какой-то план. Министерство культуры уже выделяло «Ленфильму» средства, однако киностудия снова в долгах», — рассказал «Петербургскому дневнику» ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов России Александр Бабаян.

По его словам, от министра услышали лишь лозунги, однако никакого четкого плана так и нет.

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Площадкой фестиваля «Карта мира – Россия» станет парк «Кузьминки-Люблино»
18 марта 2025, 18:56

Фото: сайт sokolrus.com

В Московской области, как и по всей стране, с 12 по 22 июня 2025 года пройдут мероприятия фестиваля Всемирного общества «Карта мира». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социальных и культурных программ «Сокол».
Площадкой фестиваля «Карта мира – Россия» 12 июня в этом году станет Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».
«Ежегодно 12 июня отмечается День России, который является символом национального единения, свободы, мира и согласия всех жителей государства. На фестивальных площадках «Карта мира – Россия» будут представлены выставочные экспозиции, отражающие разнообразие культурных традиций и обычаев народов России. Для детей подготовлена развлекательная программа «Волшебная карта мира» с участием артистов театра и цирка», – говорится в сообщении.
Заявки на участие фестиваля принимаются до 25 апреля на сайте.

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Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
Американский актер Джесси Кирни умер на 50-м году жизни
17 марта 2025, 23:02

Фото: iStock/ TheaDesign

Скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни. Об этом сообщило издание Deadline, ссылаясь на вдову Кирни
49-летний Кирни умер в больнице в Нью-Джерси неделю назад.

Актер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных церебральной артериовенозной мальформацией — это редко встречающиеся сосудистые поражения.

Джесси Кирни снялся в проектах «Иголка в стоге сена», «День святого Валентина» и мюзикле Джулии Тэймор «Через Вселенную», стал автором множества пьес, мюзикла и написал текст композиции «Влюбленный лев».

Прощание с артистом пройдет 18 марта.

Ранее сообщалось, что российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8».

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Критик назвал заложницей образа Уварову, сыгравшую Катю в «Не родись красивой»
14 марта 2025, 23:48

Нелли Уварова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кинокритик Александр Горбунов назвал заложницей образа актрису Нелли Уварову, которая сыграла роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». По его словам, все дело в том, что сериал был очень продолжительным — 200 серий.
В беседе с NEWS.ru он также подчеркнул, что в отличие от многих коллег по цеху, Уварова не исчезла с экрана, а продолжила успешно строить актерскую карьеру и не боялась экспериментов.
«В сериале «Адаптация» о «Газпроме» она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — поделился Горбунов.
В эту пятницу, 14 марта, Нелли Уварова отмечает свое 45-летие. За свою карьеру она снялась в множестве фильмов и сериалов, включая «Атлантида», «Адаптация» и «Последний министр».

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