Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис

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Актер Марк Добис, известный зрителям по ролям в мыльных операх 2000-х, скончался в возрасте 65 лет. Он умер в своем доме в Данеллене штата Нью-Джерси, сообщила газета Daily Mail.
Артист ушел из жизни 11 марта. Причина смерти не раскрывается. Печальную новость подтвердил агент Марка Алан Лочер. Он уточнил, что актер был «по-настоящему хорошим парнем». Он подчеркнул, что с ним у Лочера была особенная связь. По воле случая агент Марка переехал в дом по соседству с экс-супругой и детьми Марка.
Марк Добис появился на свет 3 апреля 1959 года в Филадельфии. Его карьера в кино началась в 1997 году с появления в драматическом телесериале Fame LA. Огромную узнаваемость Добис получил благодаря роли окружного прокурора и серийного убийцы в американском мыльном телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». Еще Марк был приглашенной звездой во многих картинах: «Профайлер», «Все любят Рэймонда», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и других.
Добис обожал своих детей. Он вырастил дочерей и сына вместе с бывшей супругой Линдой Хилл. Еще у актера остались мама и братья.
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Марк Добис появился на свет 3 апреля 1959 года в Филадельфии. Его карьера в кино началась в 1997 году с появления в драматическом телесериале Fame LA. Огромную узнаваемость Добис получил благодаря роли окружного прокурора и серийного убийцы в американском мыльном телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». Еще Марк был приглашенной звездой во многих картинах: «Профайлер», «Все любят Рэймонда», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и других.
Добис обожал своих детей. Он вырастил дочерей и сына вместе с бывшей супругой Линдой Хилл. Еще у актера остались мама и братья.
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Ольга Енгалычева