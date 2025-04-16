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Скончался актер дубляжа Владимир Герасимов

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 75-м году жизни скончался актер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж» в своем Telegram-канале.
«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — сказано в посте.

Голосом Владимира Герасимова говорили Джон Траволта в фильме «Из Парижа с любовью» и Брюс Уиллис в киноленте «Неудержимые».

Владимир Герасимов родился в Москве 31 августа 1950 года. Учился в Театральном институте им. Щукина. Ему принадлежат образы Юры в картине «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в фильме «Аты-баты, шли солдаты...» и милиционера Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».

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#мир
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#смерть
#новости
Скончался поэт Константин Кедров
16 апреля 2025, 21:08

Константин Кедров (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Как пишет ТАСС, его похоронят на Донском кладбище столицы.
«В среду, 16 апреля 2025 года, в 13:30 [мск] на 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ и литературный критик, автор термина метаметафоры и философской теории метакода (…) Константин Кедров», — сказано в публикации Российского союза писателей.
Отпевание Кедрова состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение». Попрощаются с профессором Литинститута им. Горького в Центральном доме литераторов.

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#мир
#россия
#культура
#поэт
#смерть
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Школьников Подмосковья приглашают на конкурс рисунков «Дети. Экология. Будущее»
16 апреля 2025, 15:14

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Федеральный конкурс для младших школьников «Дети. Экология. Будущее» проводит в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне некоммерческая организация «Экология», сообщает пресс-служба конкурса.
«Принять участие в конкурсе могут ученики 1-4 классов. Ребята должны нарисовать рисунок на тему «Защитники природы — защитники Отечества». Конкурсантам предлагается художественно осмыслить примеры спасения природы и животных во время Великой Отечественной войны, а также восстановления природных объектов после войны», — говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются с 10 апреля до 15 мая включительно. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом отбор лучших работ проведёт оргкомитет, а на втором во прошедшим отбор рисункам состоится открытое голосование в соцсетях.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#рисунки
#экология
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Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла в 90 лет
16 апреля 2025, 14:32

Нина Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова. Об этом стало известно из Telegram-канала культурного учреждения.
«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в посте.
Отмечено, что последней ролью Нины Горшковой стала Берта из спектакля «Поминальная молитва». Кроме того, женщина сыграла в «Гамлете», «Золотом ключике», «Бременских музыкантах» и «Ночном чуде».

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт», — добавили в театре.
Нина Горшкова умерла в результате продолжительной болезни. Она родилась 1 августа 1934 года. В «Ленкоме» артистка служила с 1961 года.

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МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»

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#россия
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#кино
#культура
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МХТ снял с репертуара спектакль Константина Богомолова «Карамазовы»
15 апреля 2025, 18:20

Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова. В последний раз постановку сыграли 11 апреля.
Театр получил множество вопросов от зрителей о судьбе «Карамазовых». После этого на официальной странице МХТ во Вконтакте появился пост с ответом.

«История одного из самых значимых спектаклей Константина Богомолова и современного МХТ, начатая в 2013 году, завершилась. Спектакль снят с репертуара по просьбе режиссёра», – написала пресс-служба театра.
МХТ выразил благодарность создателям, участникам и поклонникам спектакля. В театре добавили, что постановка имела «долгую яркую жизнь» и вызвала яркую полемику. Спектакль «Карамазовы» в постановке Богомолова стал важной вехой в истории театра.

Напомним, что режиссёр, известный необычным взглядом на театральные постановки, «осовременил» роман Федора Достоевского. Спектакль шёл пять часов с двумя антрактами. В нём были задействованы Филипп Янковский, Дарья Мороз, Марина Зудина и другие артисты.

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Умерла актриса из фильма «Ретро втроем» Татьяна Вилькина
SHOT: скончалась 51-летняя актриса Татьяна Вилькина
15 апреля 2025, 15:26

Татьяна Вилькина (Фото: кадр из фильма «Ретро втроем»)

От острой сердечной недостаточности на 52 году жизни скончалась актриса Татьяна Вилькина, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что Вилькина умерла у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Актриса являлась дочерью художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она снималась в таких фильмах, как «Ретро вдвоем», «Тартюф», а еще стала режиссером и автором сценария ряда документальных лент.

Ольга Широкина и Александр Вилькин поженились в 1972 году. 9 декабря 1973-го у них родилась дочь Татьяна. Возлюбленные воспитали сына Антона, который стал актером театра, кино и дубляжа.

Ранее сообщалось, что скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали». Александр Муратов ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве. Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.

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#актриса
#смерть
#фильм
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