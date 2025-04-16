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На 75-м году жизни скончался актер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж» в своем Telegram-канале.
«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — сказано в посте.
Голосом Владимира Герасимова говорили Джон Траволта в фильме «Из Парижа с любовью» и Брюс Уиллис в киноленте «Неудержимые».
Владимир Герасимов родился в Москве 31 августа 1950 года. Учился в Театральном институте им. Щукина. Ему принадлежат образы Юры в картине «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в фильме «Аты-баты, шли солдаты...» и милиционера Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».
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