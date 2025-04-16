Константин Кедров (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Как пишет ТАСС, его похоронят на Донском кладбище столицы.
«В среду, 16 апреля 2025 года, в 13:30 [мск] на 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ и литературный критик, автор термина метаметафоры и философской теории метакода (…) Константин Кедров», — сказано в публикации Российского союза писателей.Отпевание Кедрова состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение». Попрощаются с профессором Литинститута им. Горького в Центральном доме литераторов.
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