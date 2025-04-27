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Скончался актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»

Филипп Колин Лори (Фото: кадр из сериала «Домашние очаги»)

Филипп Колин Лори (Фото: кадр из сериала «Домашние очаги»)

Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни, сообщила телекомпания ITV, ссылаясь на представителя семьи.
Уточнялось, что Филипп Колин Лори ушел из жизни 25 апреля. Причина и детали смерти Лори не раскрываются.

Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.

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Спорткары, несколько миллиардов долларов и 57 тысяч квадратных метров имущества: что оставил наследникам Зураб Церетели
23 апреля 2025, 06:29

Зураб Церетели (Фото: iStock/Кристина Кормилицына)

В ночь на 22 апреля скончался легендарный скульптор Зураб Церетели. Как оказалось, своим творчеством художник смог заработать многомиллиардное наследство. Что именно может перейти родственникам скульптора по наследству, читайте в этом материале.
Как пишет Starhit, еще в конце 00-х появилась информация, что состояние Церетели оценивается в 2 миллиарда долларов. По всей видимости, эту сумму скульптор смог увеличить. В собственности художника числиться 57 тысяч квадратных метров имущества. В его числе земельные участки, помещения музея и частные дома.

В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»

К тому же Церетели был владельцем квартиры в элитном доме в центре Москвы. В здании модно приобрести трехкомнатное и четырехкомнатное жилье. Художник объединил две соседние квартиры, что позволило ему владеть имуществом в 150 миллионов рублей. Внутри квартиры есть и дорогостоящие антикварные вещи.

Что еще поражает воображение, так это автопарк скульптора. В гараже Церетели стояли пять автомобилей Mercedes, два Rolls-Royce и один Bentley. Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей.

Известно и об официальном годовом доходе творца. Художник зарабатывал свыше 60 миллионов рублей в год.

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#деньги
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В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»
Мексика и Россия обсуждают создание ремейка сериала «Богатые тоже плачут»
19 апреля 2025, 04:54

Фото: iStock/diegograndi

В России может появится ремейк мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», что обсуждается между Мехико и Москвой. Об этом заявил посол Мексики в российской столице Эдуардо Вильегас Мехиас.
«Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут» или «Взгляда женщины». Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве», — рассказал дипломат РИА Новости.

Данный вопрос уже обсуждался с российскими продюсерами. Переговоры об этом вел мексиканский сценарист Эпигменио Ибарра.

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Ушел из жизни Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли в «Гарри Поттере»
Скончался актер дубляжа Рудольф Панков
18 апреля 2025, 16:04

Рудольф Панков (Фото: кадр из фильма «Корабль пришельцев»)

На 88-м году жизни умер актер озвучивания и дубляжа Рудольф Панков. О его кончине сообщается на сайте «Кинопоиск».
Причины и подробности смерти не раскрываются. Отмечалось, что актера озвучивания не стало 18 апреля.

Рудольф Панков был одним из наиболее известным актеров дубляжа в Российской Федерации. Он озвучил больше 800 проектов, в числе которых были советские фильмы и анимационные ленты. Рудольф подарил свой голос Артуру Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Еще голосом Панкова говорит Кей в картине «Люди в чёрном», Магнето в «Люди Икс», Один в фильме «Тор: Рагнарёк» и многие другие герои. Покойный озвучивал Энтони Хопкинса и Адриано Челентано.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании.

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#актёр
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#фильм
#анимация
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На 80-м году жизни скончался Колин Берри, комментировавший «Евровидение» 25 лет
Скончался диктор и комментатор «Евровидения» Колин Берри
18 апреля 2025, 14:17

Фото: iStock/ Sonate

На 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании, сообщила газета Daily Star.
Уточнялось, что Колин умер 17 апреля. Причина кончины радиоведущего не раскрывается.

Берри начал трудиться на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Мужчина работал клубным диджеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы Колин комментировал «Евровидение».

Голос Берри называют весьма узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с печалью встретили новость о кончине диктора.

Радиоведущий Тони Фишер обратил внимание, что Колин являлся «голосом поколения британских радиолюбителей».

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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Ушел из жизни советский режиссер Руслан Шахмалиев
18 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев умер на 88-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в Телеграм-канале.
Уточнялось, что Шахмалиев ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти и ее обстоятельства не раскрывались.

«Приносим соболезнования родным и близким Руслана Гасановича», — отмечалось в публикации.

Руслан Шахмалиев появился на свет в 1937 году. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа. Руслан работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм». Шахмалиев трудился в качестве режиссера над множеством научно-популярных и документальных фильмов. Среди них — «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Песня бегущей воды» и другие.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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