Скончался актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»

Филипп Колин Лори (Фото: кадр из сериала «Домашние очаги»)
Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни, сообщила телекомпания ITV, ссылаясь на представителя семьи.
Уточнялось, что Филипп Колин Лори ушел из жизни 25 апреля. Причина и детали смерти Лори не раскрываются.
Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.
Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.
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Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.
Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.
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Ольга Енгалычева