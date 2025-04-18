Ушел из жизни советский режиссер Руслан Шахмалиев

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Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев умер на 88-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в Телеграм-канале.
Уточнялось, что Шахмалиев ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти и ее обстоятельства не раскрывались.
Руслан Шахмалиев появился на свет в 1937 году. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа. Руслан работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм». Шахмалиев трудился в качестве режиссера над множеством научно-популярных и документальных фильмов. Среди них — «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Песня бегущей воды» и другие.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».
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«Приносим соболезнования родным и близким Руслана Гасановича», — отмечалось в публикации.
Руслан Шахмалиев появился на свет в 1937 году. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа. Руслан работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм». Шахмалиев трудился в качестве режиссера над множеством научно-популярных и документальных фильмов. Среди них — «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Песня бегущей воды» и другие.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».
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Ольга Енгалычева