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Ушел из жизни советский режиссер Руслан Шахмалиев

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев умер на 88-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в Телеграм-канале.
Уточнялось, что Шахмалиев ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти и ее обстоятельства не раскрывались.

«Приносим соболезнования родным и близким Руслана Гасановича», — отмечалось в публикации.

Руслан Шахмалиев появился на свет в 1937 году. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа. Руслан работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм». Шахмалиев трудился в качестве режиссера над множеством научно-популярных и документальных фильмов. Среди них — «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Песня бегущей воды» и другие.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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#соболезнования
На 80-м году жизни скончался Колин Берри, комментировавший «Евровидение» 25 лет
Скончался диктор и комментатор «Евровидения» Колин Берри
18 апреля 2025, 14:17

Фото: iStock/ Sonate

На 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании, сообщила газета Daily Star.
Уточнялось, что Колин умер 17 апреля. Причина кончины радиоведущего не раскрывается.

Берри начал трудиться на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Мужчина работал клубным диджеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы Колин комментировал «Евровидение».

Голос Берри называют весьма узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с печалью встретили новость о кончине диктора.

Радиоведущий Тони Фишер обратил внимание, что Колин являлся «голосом поколения британских радиолюбителей».

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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Скончался актер дубляжа Владимир Герасимов
16 апреля 2025, 21:34

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 75-м году жизни скончался актер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж» в своем Telegram-канале.
«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — сказано в посте.

Голосом Владимира Герасимова говорили Джон Траволта в фильме «Из Парижа с любовью» и Брюс Уиллис в киноленте «Неудержимые».

Владимир Герасимов родился в Москве 31 августа 1950 года. Учился в Театральном институте им. Щукина. Ему принадлежат образы Юры в картине «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в фильме «Аты-баты, шли солдаты...» и милиционера Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».

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#мир
#россия
#культура
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#смерть
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Скончался поэт Константин Кедров
16 апреля 2025, 21:08

Константин Кедров (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Как пишет ТАСС, его похоронят на Донском кладбище столицы.
«В среду, 16 апреля 2025 года, в 13:30 [мск] на 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ и литературный критик, автор термина метаметафоры и философской теории метакода (…) Константин Кедров», — сказано в публикации Российского союза писателей.
Отпевание Кедрова состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение». Попрощаются с профессором Литинститута им. Горького в Центральном доме литераторов.

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#россия
#культура
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Школьников Подмосковья приглашают на конкурс рисунков «Дети. Экология. Будущее»
16 апреля 2025, 15:14

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Федеральный конкурс для младших школьников «Дети. Экология. Будущее» проводит в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне некоммерческая организация «Экология», сообщает пресс-служба конкурса.
«Принять участие в конкурсе могут ученики 1-4 классов. Ребята должны нарисовать рисунок на тему «Защитники природы — защитники Отечества». Конкурсантам предлагается художественно осмыслить примеры спасения природы и животных во время Великой Отечественной войны, а также восстановления природных объектов после войны», — говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются с 10 апреля до 15 мая включительно. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом отбор лучших работ проведёт оргкомитет, а на втором во прошедшим отбор рисункам состоится открытое голосование в соцсетях.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#великая отечественная война
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Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла в 90 лет
16 апреля 2025, 14:32

Нина Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова. Об этом стало известно из Telegram-канала культурного учреждения.
«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в посте.
Отмечено, что последней ролью Нины Горшковой стала Берта из спектакля «Поминальная молитва». Кроме того, женщина сыграла в «Гамлете», «Золотом ключике», «Бременских музыкантах» и «Ночном чуде».

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт», — добавили в театре.
Нина Горшкова умерла в результате продолжительной болезни. Она родилась 1 августа 1934 года. В «Ленкоме» артистка служила с 1961 года.

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