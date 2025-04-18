Ушел из жизни Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли в «Гарри Поттере»

Рудольф Панков (Фото: кадр из фильма «Корабль пришельцев»)
На 88-м году жизни умер актер озвучивания и дубляжа Рудольф Панков. О его кончине сообщается на сайте «Кинопоиск».
Причины и подробности смерти не раскрываются. Отмечалось, что актера озвучивания не стало 18 апреля.
Рудольф Панков был одним из наиболее известным актеров дубляжа в Российской Федерации. Он озвучил больше 800 проектов, в числе которых были советские фильмы и анимационные ленты. Рудольф подарил свой голос Артуру Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Еще голосом Панкова говорит Кей в картине «Люди в чёрном», Магнето в «Люди Икс», Один в фильме «Тор: Рагнарёк» и многие другие герои. Покойный озвучивал Энтони Хопкинса и Адриано Челентано.
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании.
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Рудольф Панков был одним из наиболее известным актеров дубляжа в Российской Федерации. Он озвучил больше 800 проектов, в числе которых были советские фильмы и анимационные ленты. Рудольф подарил свой голос Артуру Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Еще голосом Панкова говорит Кей в картине «Люди в чёрном», Магнето в «Люди Икс», Один в фильме «Тор: Рагнарёк» и многие другие герои. Покойный озвучивал Энтони Хопкинса и Адриано Челентано.
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании.
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