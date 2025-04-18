На 80-м году жизни скончался Колин Берри, комментировавший «Евровидение» 25 лет

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На 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании, сообщила газета Daily Star.
Уточнялось, что Колин умер 17 апреля. Причина кончины радиоведущего не раскрывается.
Берри начал трудиться на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Мужчина работал клубным диджеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы Колин комментировал «Евровидение».
Голос Берри называют весьма узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с печалью встретили новость о кончине диктора.
Радиоведущий Тони Фишер обратил внимание, что Колин являлся «голосом поколения британских радиолюбителей».
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».
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Берри начал трудиться на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Мужчина работал клубным диджеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы Колин комментировал «Евровидение».
Голос Берри называют весьма узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с печалью встретили новость о кончине диктора.
Радиоведущий Тони Фишер обратил внимание, что Колин являлся «голосом поколения британских радиолюбителей».
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».
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