Автор «Охоты на пиранью» Александр Бушков умер в возрасте 69 лет
Известный российский писатель Александр Бушков умер на 70-м году жизни из-за пневмонии, обострившейся на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его знакомый и коллега по цеху Дмитрий Иванов.
Бушков родился в 1956 году в Красноярском крае и начал свою писательскую карьеру в редакции «Молодой гвардии». Широкую известность он приобрел в середине 1990-х годов благодаря фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Кроме того, писатель является автором цикла романов «Сварог» и книги «Охота на пиранью».
В своих произведениях он сочетал элементы остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические статьи на исторические темы. За свою карьеру Бушков многократно номинировался на премии «Аэлита» и «Роскон».
Дата и место прощания с писателем пока остаются неизвестными.
Читайте также: