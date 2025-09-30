Автор «Охоты на пиранью» Александр Бушков умер в возрасте 69 лет

30 сентября 2025, 00:02

Писатель Александр Бушков умер в возрасте 69 лет

Александр Бушков (Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Известный российский писатель Александр Бушков умер на 70-м году жизни из-за пневмонии, обострившейся на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его знакомый и коллега по цеху Дмитрий Иванов.