Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью

30 октября 2025, 14:50

MK.RU: звездные друзья отвернулись от актера Попова перед его смертью

Роман Попов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Многие известные друзья прекратили общение с актером Романом Поповым в период его тяжелой болезни. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.