Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью
Многие известные друзья прекратили общение с актером Романом Поповым в период его тяжелой болезни. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.
Как сообщил источник, из-за опухоли зрение Попова пропало, что лишило его возможности самостоятельно вести переписку. Однако личные встречи и беседы в последние месяцы жизни значительно поддерживали его морально.
Актер старался сохранять внешнее спокойствие и притворяться, что болезнь не влияет на его жизнь, хотя отлично понимал, что остался один без прежних друзей. Согласно информации источника, за месяц до смерти с Поповым открыто обсудили отсутствие его звездных друзей. Он лишь с грустью спросил: «Ну и где они все?», демонстрируя осознание своего одиночества.
