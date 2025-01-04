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Скончался актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

Фото: iStock/ Lukasz Kochanek

Фото: iStock/ Lukasz Kochanek

Российский актёр, режиссер и сценарист Сергей Косач скончался на 59 году жизни. Это следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».
По информации в карточке актёра, Сергей Косач скончался 3 января.

Актриса Татьяна Брындина передала, что режиссёра похоронят 8 января, сообщила газета «Аргументы и факты».



«У меня в голове не укладывается:здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина... В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен. Много путешествовал», — обратила внимание Татьяна Брындина.

Сергей Косач обрёл популярность благодаря съёмкам в сериалах «След» и «Солдаты». Ещё он занимался режиссурой клипов. Актёр работал с группами «Кар-Мэн», «Технология», «Комбинация» и сольными исполнителями.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни.

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Скончался заслуженный артист РФ Александр Зотов
04 января 2025, 21:12

Фото: iStock/ NetPix

Заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщалось на сайте театра.
«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов. Александру Борисовичу было 69 лет. <...> Его внезапный уход — огромная потеря для театра», — отмечалось в сообщении.

Коллеги выразили глубокие соболезнования близким и товарищам Александра Зотова.

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. В 1982 году он выпустился из ГИТИСа, Зотов получил специальность «актер драматического театра и кино». С 1970 года актёр служил в Молодёжном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского». В 1999 году Александр Зотов получил звание заслуженного артиста РФ. С 2021 года он работал актёром Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.

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Певец Брентон Вуд скончался в разгар своего прощального турне
04 января 2025, 18:59

Фото: iStock/ Marat Musabirov

В США ушёл из жизни американский соул-певец Брентон Вуд, который известен по хиту «The Oogum Boogum Song», сообщило издание Variety.
Брентону Вуду было 83 года. Менеджер певца Мэнни Галлегос обратил внимания, что мужчина скончался дома в калифорнийском городе Морено-Валли от естественных причин. В крайние минуты своей жизни он был окружён семьёй. Последними словами певца было название песни «Catch You on the Rebound» 1967 года, подчеркнул Галлегос.

Брентон Вуд родился 26 июля 1941 года в Шривпорте, Луизиана. Его настоящее имя — Альфред Джесси Смит. В молодости он переехал с семьей в Сан-Педро, а потом поступил в колледж Комптона. Там он увлёкся музыкой.

Вуд начал петь, играть на фортепиано и писать песни. Музыкант вдохновлялся Сэмом Куком и Джесси Белвином. В 60-х певец записал ряд композиций, а потом подписал контракт в Double Shot Records и выпустил в 1967 году свой главный хит.

В 2024 году Брентон Вуд отправился в прощальный тур «Catch You on the Rebound». Его пришлось прервать из‑за госпитализации певца.

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Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина

Умер актер фильма «Эйс Вентура»
#певец
#музыкант
#смерть
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Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина
03 января 2025, 13:35

Фото: istockphoto/NetPix

На 94-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина, проинформировал МХАТ им. Горького у себя в Telegram-канале.
«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — сказано в публикации.
Коллеги Ромодиной по цеху добавили, что любимицей зрителя актрису сделали ее искренность и харизма, которых она не жалела для каждого своего персонажа.

Ромодина известна по спектаклям «Прощание с Матерой», «Западня для королевы», «Школа злословия», «Зойкина квартира» и другим.

Накануне стало известно о смерти актера из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных».

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#россия
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#звёзды
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Умерла экс-гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
02 января 2025, 19:48

Елена Кальницкая (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72-х лет после продолжительной болезни, проинформировали ее коллеги.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сказано в публикации.

Уточняется, что место и время прощания будет указано позднее. В учреждении отметили, что Елена Яковлевна Кальницкая внесла огромный вклад в развитие, сохранение и популяризацию музея-заповедника «Петергоф».

Кроме того, при ней отреставрировали парковые ансамбли и дворцы, провели огромные исследования, а также создали и обновили многие музеи. Должность Кальницкая занимала в течение 13 лет.

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#музеи
#смерть
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Умер актер фильма «Эйс Вентура»
Актер фильма «Эйс Вентура» Джон Каподис умер в 83 года
02 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Американский киноактер Джон Каподис, известный по роли полицейского Агуадо из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных», скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на похоронное бюро.
По информации обозревателей, у Каподиса осталась супруга, четыре внука и дочки. Причины смерти не уточняются, актер ушел из жизни в минувший понедельник, 30 декабря.

Среди кинолент с участием Каподиса также значатся: «Заблудшие ангелы», «Отступники», «Фрэнк и Ава» и прочие.

Кроме того, мужчина играл в театре.

Перед этим стало известно о смерти актера из «Звездных войн» Ангуса Макиннеса. Причины смерти не разглашаются. Уточнялось, что мужчина скончался в окружении семьи.

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#смерть
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В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов
31 декабря 2024, 22:41

Фото: iStock/ jorgeantonio

Заслуженный работник культуры Башкирии, композитор, кураист Мухарам Салимов ушёл из жизни, передала пресс-служба Республиканского центра народного творчества РБ.
«Республиканский центр народного творчества выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — обратила внимание пресс-служба.

Мухарам Салимов — автор двух сборников песен для детей, изданных в 1995 и 2015 годах. Он был одним из активных создателей башкирской гимназии Белорецка. Кураист выпустил большим тиражом пластинку с 52 композициями для детей, её он раздал бесплатно. Записи стали огромной ценностью для всех учебных учреждений района.

Ранее сообщалось, что канадский актер Ангус Макиннес, который исполнил роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», скончался в 77 лет.

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В Долгопрудном открыли пятую в Подмосковье модельную библиотеку
28 декабря 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральная библиотека Долгопрудного открылась в качестве модельной, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это пятая модельная библиотека Подмосковья, созданная по запущенной в уходящем году региональной программе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В основе дизайн-проекта библиотеки – локальный культурный код: комбинат «Дирижаблестрой» и созданный там самый большой отечественный дирижабль «СССР В-6 ОСОАВИАХИМ». В 1937 году этот летательный аппарат установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полёта – 130 часов 27 минут. При этом он преодолел расстояние в 4,8 тыс. км», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Тема авиации отражена и в оснащении библиотеки. В отдельном зале установлены авиасимуляторы с полным погружением в виртуальную реальность, VR-очки и интерактивный информационный комплекс.
«Помимо традиционных библиотечных помещений, для посетителей организованы зоны чтения, тихие зоны, место активной работы, коворкинг с модернизированной компьютерной и оргтехникой, молодёжная зона, музейная комната, выставочный зал и конференц-зал. В холле доступна лаунж-зона с горячими напитками», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Региональная программа создания модельных библиотек была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Она предполагает приведение к модельному стандарту центральных библиотек подмосковных городов.

В наступающем году программа продолжится. Обновлённые пространства появятся в центральных библиотеках Воскресенска, Ногинска, Зарайска, Наро-Фоминска и Раменского.

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#библиотека
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Дома культуры Подмосковья покажут свыше 4 тыс. новогодних представлений
28 декабря 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Культурно-досуговые учреждения Подмосковья подготовили к новогодним каникулам более 4 тыс. мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Отмечать Новый год в Подмосковье будут 887 домов культуры. Для гостей праздников выступят лучшие творческие коллективы, работающие при культурно-досуговых учреждениях муниципалитетов. Детей и взрослых ждут театрализованные спектакли, интерактивные программы, детские утренники. Для участников программы «Активное долголетие» подготовили балы и мастер-классы. Главными персонажами представлений станут Дед Мороз и Снегурочка», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что во всех городских округах пройдут Ёлки глав муниципалитетов. Специальными гостями станут дети семей участников СВО.

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Проект из Королёва стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив
27 декабря 2024, 15:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект «Болшевская коммуна. 101», представленный Музейным объединением Королёва, стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В рамках конкурса было поддержано более тысячи проектов из 86 российских регионов, прошедших экспертную оценку.
В 1930-х годах Болшевская коммуна была образцовым посёлком с крупным производством, на котором выпускалось 60% спортивной продукции страны. Она служила «витриной» Советского Союза, а её история легла в основу сценария первого советского звукового фильма — легендарного «Путевка в жизнь».

Архитектурный комплекс состоит из девяти зданий, выполненных в стиле конструктивизма: восьми выявленных объектов культурного наследия и памятника регионального значения — Дома Стройбюро. Усадьба Костино — сердце коммуны, откуда берет начало Музейное объединение Королёва.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Число 101, которое обозначает 101 год со дня основания коммуны, будет символом проекта: 101 публикация, 101 экспонат на каждой из выставок, длительностью в 101 день.

Проект включает в себя различные аспекты: выставочные программы, рассказывающие об истории и повседневной жизни коммуны, образовательные мероприятия, культурные события (концерты, кинопоказы, творческие акции), издательскую деятельность (выпуск двух книг, освещающих научные и культурные аспекты проекта) и создание мультимедийного контента (видеофильм и онлайн-публикации, дополняющие представление о коммуне).

Цель проекта — распространение исторического и культурного наследия Болшевской трудовой коммуны и развитие Музейного объединения города Королёв как центра сохранения материального и нематериального наследия коммуны.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта запланированы выставки, лекции, концерты, кинопоказы, творческие мероприятия и онлайн-публикации, а также выпуск двух специализированных изданий, которые будут отражать научные и культурные аспекты проекта. Кроме того, предполагается создание сувенирной продукции и видеофильма.

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