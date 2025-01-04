Скончался актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

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Российский актёр, режиссер и сценарист Сергей Косач скончался на 59 году жизни. Это следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».
По информации в карточке актёра, Сергей Косач скончался 3 января.
Актриса Татьяна Брындина передала, что режиссёра похоронят 8 января, сообщила газета «Аргументы и факты».
Сергей Косач обрёл популярность благодаря съёмкам в сериалах «След» и «Солдаты». Ещё он занимался режиссурой клипов. Актёр работал с группами «Кар-Мэн», «Технология», «Комбинация» и сольными исполнителями.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни.
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Актриса Татьяна Брындина передала, что режиссёра похоронят 8 января, сообщила газета «Аргументы и факты».
«У меня в голове не укладывается:здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина... В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен. Много путешествовал», — обратила внимание Татьяна Брындина.
Сергей Косач обрёл популярность благодаря съёмкам в сериалах «След» и «Солдаты». Ещё он занимался режиссурой клипов. Актёр работал с группами «Кар-Мэн», «Технология», «Комбинация» и сольными исполнителями.
Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни.
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