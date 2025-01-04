Скончался актёр Станислав Дубков

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Экс-директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», член Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры РФ Станислав Дубков скончался в 72 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«4 января на 73-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Дубков Станислав Маркович. <...> Прощание со Станиславом Марковичем будет проходить в Театре куклы, актера, маски «Арлекин» 9 января», — отмечалось в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что прощание со Станиславом Дубковым пройдёт 9 января в Театре куклы, актера, маски «Арлекин».
Актёр пришёл в Омский театр кукол в 1975 году артистом-кукловодом. С 1989-го по 1996-й Дубков занимал пост заместителя директора театра, а с 1996 по 2018 год он был директором. Под руководством Станислава театр стал вести активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность. В Омском театре кукол появился Международный фестиваль «В гостях у «Арлекина» благодаря Дубкову.
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