Умер режиссер Александр Пономарев

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Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на йте Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Коллеги покойного артиста отметили его уникальную способность «слышать стиль и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».
Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.
В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.
Александр Пономарев является автором более 100 спектаклей. Его творчество известно не только в России, но и за рубежом. Режиссер также был руководителем театральной студии «Чет-нечет».
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Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.
В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.
Александр Пономарев является автором более 100 спектаклей. Его творчество известно не только в России, но и за рубежом. Режиссер также был руководителем театральной студии «Чет-нечет».
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Анастасия Хохлова