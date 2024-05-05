Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

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В возрасте 79 лет скончался известный российский режиссер, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко, сообщает Telegram-канал Музея Победы.
Александр Михайлович Горленко был одним из основоположников школы отечественной анимации.
Отмечается, что при участии Александра Михайловича были созданы такие известные мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Новые бременские» и многие другие.
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«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — заявили в Telegram-канале.
Отмечается, что при участии Александра Михайловича были созданы такие известные мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Новые бременские» и многие другие.
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Артем Кузьмин