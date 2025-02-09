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Скончался автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев

Фото: iStock/ Mihashi

Фото: iStock/ Mihashi

Скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев, сообщила газета aif.ru.
Кадомцев умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Дата и место прощания с Кадомцевым пока не раскрывается

Игорь Кадомцев появился на свет в 1949 году. Он трудился в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году был одним из основателей Детского музыкального театра юного актера. Музыкант являлся автором музыки к многим спектаклям и радиопостановкам, детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек», балета «Дочь пурги», а еще хоровых и камерных произведений.



«Удивительно харизматичный и всегда дружелюбный, Игорь Михайлович всегда стремился создавать особую творческую атмосферу на своих занятиях, передавая в ее ауре свой энтузиазм и мастерство студентам и коллегам», – рассказывали о нем коллеги.

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#композитор
Названы страны, которые могут участвовать в «Интервидении»
Продюсер Бабичев: страны БРИКС могут принять участие в «Интервидении»
07 февраля 2025, 17:22

Фото: iStock/cookelma

Принять участие в «Интервидении» могли бы страны БРИКС, к примеру, Аргентина, ЮАР, Бразилия и Китай, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, состязание должно быть межкультурным, чтобы участники из разных стран знакомили друг друга со своей музыкой и традициями.
«Хотелось бы, чтобы это было состязание на уровне Евровидения. Нет-нет да и какая-то звезда проскочит или какой-то популярный артист, как Slimane в прошлом году выступал от Франции или британский певец из группы Years&Years. Имя есть имя. И даже такие звезды не боятся участвовать в Евровидении, хотя могут провалиться. Хотелось бы, чтобы «Интервидение» было чем-то похожим», — добавил он.
Бабичев подчеркнул, что идея такого состязания довольно привлекательна и ему хочется посмотреть на такой конкурс с интересными артистами.

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В Национальном центре «Россия» готовят к открытию выставку-путешествие
07 февраля 2025, 10:21

Фото: Russia.ru

Интерактивную выставку «Путешествие по России» представят посетителям Национального центра «Россия» в Москве, она откроется в марте, сообщает пресс-служба Центра.
«Это выставка о нашей уникальной стране, о её людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому», — сказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Наталья Виртуозова (фото: Russia.ru)

Экспозиция разместится на площади более трёх тысяч квадратных метров и будет разделена на восемь зон — от Дальнего Востока до Северо-Запада России и Арктики. Кроме того, предусмотрена «Зона сердца», где посетители смогут с помощью цифровой открытки записать впечатления от выставки.

Регистрация на бесплатные экскурсии по выставке будет открыта на сайте russia.ru.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации достижений России и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну.

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#россия
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Ушел из жизни заслуженный артист РФ Худолеев, сыгравший в «Улице разбитых фонарей» и «Тихом Доне»
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 83-м году
06 февраля 2025, 23:27

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Веры Комиссаржевской на официальной странице своего сайта.
«Анатолий Григорьевич…. Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику», — говорится в сообщении.
Худолеев, родившийся в 1942 году в Чапаевске, присоединился к труппе театра в 1976-м и за годы работы сыграл более 50 ролей. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».

Актер также активно снимался в кино, включая сериалы Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон», а также популярные проекты вроде «Бандитский Петербург», «Тайны Следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Его карьера в кино началась в 1969 году и продолжалась до последних лет.

«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — уточняет пресс-служба театра.
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#артист
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#петербург
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Скончался известный американский телеведущий Том Крайтлер
06 февраля 2025, 22:35

Фото: iStock/ jorgeantonio

Телеведущий, подкастер, журналист и писатель из США Том Крайтлер скончался на 66 году жизни. Причиной смерти называют осложнения из-за операции, сообщила Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Том был широко известным телеведущим в Соединенных Штатах Америки. Крайтлер вел программу о благоустройстве жилья. Передачу транслировало огромное количество станций на аудиторию более трех миллионов человек.

Американский писатель входил в сотню наиболее популярных ведущих ток-шоу страны. Подкаст Тома располагался на высокой строчке в общем рейтинге. Еще журналист был соавтором книги по теме благоустройства — ее выпускали ведущие издательства Штатов.

Ранее сообщалось, что актриса из Южной Кореи Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания. У артистки обнаружили рак желудка около трех месяцев назад. Медицинские работники подтвердили, что у артистки остановилось сердце.

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Россиянка выиграла «порно-Оскар» за режиссуру
05 февраля 2025, 19:08

Фото: iStock/ fabioderby

Россиянка Юлия Зорькина, также известная как Julia Grandi или Juliana Grandi, завоевала «порно-Оскар» за режиссуру. Премия AVN Awards 2025 прошла накануне в Лас-Вегасе, сообщил телеканал 78.ru.
Подчеркивалось, что 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга появилась и в другой номинации — «Женщина года в индустрии для взрослых», но забрать приз она не смогла.

В Санкт-Петербурге девушка окончила школу и пошла учиться в университет на журналиста, но вдруг решила начать работать в порноиндустрии.

Юлия Зорькина снималась более чем в 50 фильмах. После такого опыта россиянка решила открыть собственное агентство по поиску моделей для фильмов для взрослых. Потом Зорькина начала заниматься режиссурой: на ее счету уже более 30 проектов. Юлия является обладательницей девяти наград в порноиндустрии, в том числе в ее коллекции три «порно-Оскара».

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