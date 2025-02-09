Скончался автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев

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Скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев, сообщила газета aif.ru.
Кадомцев умер 8 февраля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Дата и место прощания с Кадомцевым пока не раскрывается
Игорь Кадомцев появился на свет в 1949 году. Он трудился в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году был одним из основателей Детского музыкального театра юного актера. Музыкант являлся автором музыки к многим спектаклям и радиопостановкам, детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек», балета «Дочь пурги», а еще хоровых и камерных произведений.
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Игорь Кадомцев появился на свет в 1949 году. Он трудился в детской редакции Гостелерадио СССР. В 1988 году был одним из основателей Детского музыкального театра юного актера. Музыкант являлся автором музыки к многим спектаклям и радиопостановкам, детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек», балета «Дочь пурги», а еще хоровых и камерных произведений.
«Удивительно харизматичный и всегда дружелюбный, Игорь Михайлович всегда стремился создавать особую творческую атмосферу на своих занятиях, передавая в ее ауре свой энтузиазм и мастерство студентам и коллегам», – рассказывали о нем коллеги.
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