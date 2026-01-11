Известный поп-певец, предвидевший крушение во сне, разбился на самолете вместе с группой
В Колумбии в результате крушения частного самолёта погиб известный поп-певец Йеисон Хименес вместе с участниками своей музыкальной группы. Об этом 11 января пишет газета El Tiempo.
Авиакатастрофа произошла вскоре после взлёта в сельской местности Ла-Вереда-Ромита. Отмечается, что музыканты летели до аэропорта Медельина из города Пайпа — вечером 10 января у них был концерт.
На борту самолета в момент крушения находились шесть человек: сам Хименес, три его музыканта и два пилота. Выживших нет. Кадры трагедии опубликовали в Telegram-канале «РЕН ТВ».
Согласно материалу, в одном из прошлых интервью певец признавался, что ему трижды «видилась» авиакатастрофа, в которой он погибает.
«Это были сны, и в одном из них мне приснилось, что мы умерли. И что нас показывают в новостях», — рассказывал исполнитель.