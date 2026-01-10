Станислав Садальский почтил память умершего коллеги Николая Свентицкого

10 января 2026, 04:04

Николай Свентицкий (Фото: Instagram* @stas.sadalskiy)

Народный артист РФ Станислав Садальский в своем личном блоге почтил память скончавшегося коллеги Николая Свентицкого. Он заявил, что тот до последних дней служил искусству.





Напомним, что Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году и окончил режиссёрский факультет Самарского государственного института культуры, а в 1986 стал членом Театрального общества Грузии.



За свою деятельность он получил звания Заслуженного деятеля искусств и Заслуженного артиста России. Свентицкий умер 4 января в возрасте 69 лет из-за сердечного приступа.





«Николай Свентицкий дождался прихода нового года и ушёл. Как будто выполнил свою миссию до конца. Разрыв сердца... Слишком буквально, слишком неожиданно», — написал Садальский.