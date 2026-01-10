Станислав Садальский почтил память умершего коллеги Николая Свентицкого
Народный артист РФ Станислав Садальский в своем личном блоге почтил память скончавшегося коллеги Николая Свентицкого. Он заявил, что тот до последних дней служил искусству.
Напомним, что Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году и окончил режиссёрский факультет Самарского государственного института культуры, а в 1986 стал членом Театрального общества Грузии.
За свою деятельность он получил звания Заслуженного деятеля искусств и Заслуженного артиста России. Свентицкий умер 4 января в возрасте 69 лет из-за сердечного приступа.
Садальский назвал своего коллегу ангелом-хранителем для Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова. Покойный артист помогал верить в себя, делал невозможное возможным и был настоящим «проводником в мир театра и искусства в Грузии».
«Николай Свентицкий дождался прихода нового года и ушёл. Как будто выполнил свою миссию до конца. Разрыв сердца... Слишком буквально, слишком неожиданно», — написал Садальский.Артиста похоронили 6 января. После панихиды в храме Иверской иконы Божией Матери его тело предали земле в Пантеоне на горе Мтацминда.