Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов

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Композитор Юрий Мартынов ушел из жизни 1 марта. Ему было 67 лет. Об смерти Мартынова сообщила «Московский комсомолец» со ссылкой на Анну Пугач — жену его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.
Алла Пугач поделилась, что композитор всю жизнь посвятил делам рано умершего брата — Евгения Мартынова. Юрий создавал фестивали имени Евгения, распространял его творчество, основал Клуб любителей песен своего брата.
Алла Пугач подчеркнула, что все песни Евгения Мартынова сохранились благодаря Юрию. Никто не знает, что теперь будет с наследием композитора, уточнила жена Дементьева.
Отмечалось, что прощание с Мартыновым пройдет в закрытом режиме — этого желал сам композитор.
Юрий Мартынов известен своими эстрадными шлягерами. В числе исполнителей его композиций были Людмила Зыкина, брат Евгений Мартынов, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и другие.
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«Благодаря его самозабвенной любви к брату песни живут до сих пор. Их любят, поют многие исполнители», — отметила супруга Дементьева.
Алла Пугач подчеркнула, что все песни Евгения Мартынова сохранились благодаря Юрию. Никто не знает, что теперь будет с наследием композитора, уточнила жена Дементьева.
«Огромная утрата. Он всю жизнь положил на то, чтобы память о его брате — знаменитом Евгении Мартынове — жила. Хотя Юрий и сам был потрясающим композитором, но при жизни, к сожалению, недооцененным. Никто не ожидал столь стремительного ухода. Юра должен был с нами сниматься в будущую среду в передаче, посвящённой Андрею Дементьеву», — рассказал певец Юлиан.
Отмечалось, что прощание с Мартыновым пройдет в закрытом режиме — этого желал сам композитор.
Юрий Мартынов известен своими эстрадными шлягерами. В числе исполнителей его композиций были Людмила Зыкина, брат Евгений Мартынов, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и другие.
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