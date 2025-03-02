Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов

Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов

Фото: iStock/ Mihashi

Фото: iStock/ Mihashi

Композитор Юрий Мартынов ушел из жизни 1 марта. Ему было 67 лет. Об смерти Мартынова сообщила «Московский комсомолец» со ссылкой на Анну Пугач — жену его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.
Алла Пугач поделилась, что композитор всю жизнь посвятил делам рано умершего брата — Евгения Мартынова. Юрий создавал фестивали имени Евгения, распространял его творчество, основал Клуб любителей песен своего брата.

«Благодаря его самозабвенной любви к брату песни живут до сих пор. Их любят, поют многие исполнители», — отметила супруга Дементьева.

Алла Пугач подчеркнула, что все песни Евгения Мартынова сохранились благодаря Юрию. Никто не знает, что теперь будет с наследием композитора, уточнила жена Дементьева.

«Огромная утрата. Он всю жизнь положил на то, чтобы память о его брате — знаменитом Евгении Мартынове — жила. Хотя Юрий и сам был потрясающим композитором, но при жизни, к сожалению, недооцененным. Никто не ожидал столь стремительного ухода. Юра должен был с нами сниматься в будущую среду в передаче, посвящённой Андрею Дементьеву», — рассказал певец Юлиан.

Отмечалось, что прощание с Мартыновым пройдет в закрытом режиме — этого желал сам композитор.

Юрий Мартынов известен своими эстрадными шлягерами. В числе исполнителей его композиций были Людмила Зыкина, брат Евгений Мартынов, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и другие.

Читайте также:

Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
#смерть
#композитор
#песня
Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП
02 марта 2025, 19:11

Энджи Стоун (Фото: Инстаграм* @theangiestone)

Скончалась участница женского хип-хоп-трио The Sequence Энджи Стоун, которая впоследствии стала выдающейся соул-певицей. 63-летняя артистка умерла в автокатастрофе, когда возвращалась с концерта.
Утром 1 марта двукратная номинантка премии «Грэмми» попала в аварию в штате Алабама. Исполнительница возвращалась с концерта вместе с участниками своего музыкального коллектива и бэк-вокалистами. Микроавтобус Стоун перевернулся, а затем врезался в грузовик. Энджи единственная из девяти человек не пережила ДТП, сообщило издание Variety.

Артистка появилась на свет в Южной Каролине в 1961 году. Энджи занималась музыкой с 16 лет, стала участницей трио The Sequence. В конце 1990-х Стоун начала развиваться самостоятельно.

Еще артистка снималась в кино. Энджи дебютировала в картине «Цыпочки» в 2002 году. Потом появилась на экране с Бейонсе в фильме «Борьба с искушениями». Всего Стоун приняла участие в съемках более 35 проектов.

У певицы остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.

Читайте также:

Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Умер отец пианиста Дениса Мацуева

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#смерть
#певица
#сша
#актриса
#фильм
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»
02 марта 2025, 02:43

Фото: iStock/LeMusique

На студии Pixar началось создание третьей части мультфильма «Головоломка». Об этом рассказал сценарист Дэйв Холштейн.
На вопрос издания Direct о том, как будет выглядеть третья часть и велась ли работа над этим, Холштейн ответил:

«Да, минимально. Я имею в виду, я бы сказал, что мы все еще наслаждаемся волной веселья, этим вторым фильмом. Но я не сомневаюсь, что в какой-то момент должна произойти третья, и, надеюсь, на мой взгляд, с четвертая, шестая, седьмая, восьмая «Головоломка».

Вторая часть мультфильма смогла собрать в прокате почти 1,7 миллиарда долларов. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». «Головоломка» рассказывает историю девочки Райли и эмоциях внутри нее.

Читайте также:

«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат РФ

В Нижнем Новгороде автограф Виктора Цоя продают за 1 млн рублей

Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера
#кино
#фильм
#мультфильмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
25 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/ Diy13

В Альбукерке в хосписе ушел из жизни актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор, сообщило издание THR.
13 февраля скончался актер из сериала «Во все тяжкие». Ему было 83 года. Последние дни жизни он провел в американском хосписе.

Джон Лоулор дебютировал в кино в 1970-х годах. Он снимался в таких проектах, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».

Крайний раз актер появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

Читайте также:

Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
#кино
#актёр
#артист
#смерть
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат РФ
24 февраля 2025, 03:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате. По данным портала kinobusiness.com, картина собрала 250,8 млн рублей в РФ и СНГ (за период с 20 по 23 февраля).
Историческая драма охватывает жизнь Пушкина от лицея до дуэли, с участием Алены Долголенко (Наталья Гончарова), Светланы Ходченковой (княгиня Голицына) и других звёзд.

На втором месте — премьера ретро-детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем (195,9 млн рублей). Третью позицию заняла комедия «Манюня: День рождения Ба» (92 млн). Четвёртой стала драмеди «Капитан Крюк» (52,9 млн), а пятой — историческая лента «Екатерина Великая» с Анной Михалковой (37,5 млн).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.

Читайте также:

На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»

В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности
#история
#фильм
#жизнь
#премьера
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита
21 февраля 2025, 18:07

Фото: iStock/ Jack Holliday

Иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался. 19 февраля он ушел из жизни в родном Тегеране.

Театром Вализаде стал интересоваться в девять лет, а в 16-летнем возрасте он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок.

Голосом Манучехра Вализаде говорят на иранском телевидении мировые звезды. К примеру, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в мультфильмах «Шрек».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции

Скончалась французская актриса Нике Арриги
#смерть
#актёр
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате