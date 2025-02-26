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Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мама Мишель нашла ее тело примерно в восемь утра в среду в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place в Нью-Йорке. Некоторое время назад американская актриса перенесла операцию по пересадке печени. Точные причины смерти еще уточняются.

Фанаты артистки отмечали, что в последнее время она выглядела изможденной и хрупкой.

Публика знала Мишель Трахтенберг по картине «Евротур», сериалам «Баффи» и «Сплетница».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

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«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
26 февраля 2025, 21:21

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN снова сыграл князя Владимира в одноимённой этно-опере. Премьера постановки состоялась 5 февраля в Кремлёвском дворце, а 26 февраля спектакль сыграли в Петербурге.
Певец исполняет в опере главную роль и благодаря гриму и костюмам преображается до неузнаваемости. В беседе с «КП-Петербург» он рассказал, что за время действия ему приходится несколько раз переодеваться. Сначала он выходит на сцену в шубе и доспехах, а затем за кулисами постепенно снимает одежду и в конце остаётся только в холщовых штанах и рубахе.

Журналист издания не устояла и всё-таки спросила у певца, будет ли на нём нижнее бельё. Ранее SHAMAN признавался, что не носит его.

«Что-то сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье. Потому что его ещё и не было», – с намёком ответил исполнитель хита «Я русский».
Также артист признался, что в зале будет присутствовать Екатерина Мизулина. Так совпало, что она приехала в Петербург с рабочей поездкой и вечером решила посетить спектакль.

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#санкт-
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«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме
26 февраля 2025, 21:02

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Катя Лель рассказала о пугающей истории из роддома. Когда будущая певица родилась, врачи перепутали её с мальчиком.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» стала гостьей шоу «Ваша Наташа». В беседе с Натальей Подольской она рассказала, что её маме в роддоме принесли какого-то чужого малыша. К счастью, женщина запомнила лицо новорождённой сразу же после родов и вовремя забила тревогу. Семейная история заставила Лель поволноваться, когда она сама рожала ребёнка.

«Когда я приехала на роды, очень сильно волновалась, что моего ребенка подменят. Бзик. Почему – расскажу. Моей маме принесли вместо меня какого-то рыжего мальчишку после родов. Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: «Это ваш ребенок». Мама говорит: «Подождите, это не моя девочка». Это хорошо, что мама меня запомнила», – рассказала Катя Лель.
Также звезда попросила позволить охранникам дежурить у дверей, чтобы они увидели её дочь после родов. Лель поделилась, что роды были сложными и продолжались, по её словам, целых 17 часов.

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«Заканчиваем дрязги»: новый худрук «Ленкома» назвал сроки возвращения Певцова и Захаровой
26 февраля 2025, 20:48

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

После того, как новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков, жизнь в театре, кажется, возвращается в прежнее русло. Новый руководитель намерен вернуть в репертуар спектакли Марка Захарова, а также уже объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.
Панков уже провёл переговоры с актёрами, которые не нашли общий язык с прежним директором театра в лице Марка Варшавера и фактически были отстранены от сцены.

«В марте они должны выйти. В „Юноне и Авось“ появится Дмитрий Анатольевич, а Александра Марковна – в „Вишневом саде“, думаю, в этот же период. Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги, вот просто заканчиваем. Будем делать с ними и новые работы», – чётко пояснил Панков.
Новый худрук рассказал, что у него в планах – возрождение того легендарного «Ленкома», которым долгие годы руководил Марк Захаров. В связи с этим Панков обирается убрать из репертуара созданные за последние годы постановки. Очевидно, что речь идёт о спектаклях Алексея Франдетти.

Кроме того, Владимир Николаевич собирается привнести в «Ленком» своё детище – жанр саунддрамы, который он создал несколько лет назад. Пока не совсем понятно, как это будет выглядеть, но худрук полон энтузиазма и намерен задействовать в этом всю труппу, а это порядка 80 актёров.

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#актеры
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«Портрет в стиле ню»: Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим женщинам на 8 марта
Прохор Шаляпин дарит своим женщинам оригинальные подарки на 8 марта
26 февраля 2025, 19:37

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Знаменитый шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал, какие подарки он предпочитает дарить своим любимым женщинам на 8 марта.
Он подчеркнул, что всегда дарит исключительно оригинальные подарки.

«Я люблю помимо цветов преподносить что-то необычное, напоминающее меня. Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мужчина уверен, что лучшим подарком для его женщин является он сам. Так, он любит дарить своим избранницам свой портрет в стиле ню.
А нередко певец преподносит своим дамам сердца собственный портрет, а иногда даже в стиле ню.

«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц — это я сам. Весь — в натуральный рост, вес. Мой шарм, вся моя красота принадлежит в этот день только им», — уточнил шоумен.

Также Шаляпин признался, что некоторые женщины дарят ему подарки в ответ. По его словам, он никогда от них не отказывается, так как получать презенты он любит больше, чем дарить.

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«Шикарные золотые кольца»: Катя Лель назвала лучший подарок в ее жизни на 8 марта
26 февраля 2025, 19:16

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)

Певица Катя Лель рассказала о лучшем подарке в ее жизни на 8 марта, который оказался от ее будущего мужа.
Лель назвала, что самый запоминающийся подарок ей подарил будущий муж.

«На 8 Марта он преподнес в красивой коробочке шикарные золотые кольца, на которых была ажурным шрифтом выполнена надпись моих и его инициалов. Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — рассказала Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, ей никогда не дарили подарков с таким глубоким смыслом.

При этом она добавила, что друзья подарили ей прелестную мягкую собаку, которая очень похожа на настоящую. Лель призналась, что до сих пор хранит эту мягкую игрушку в загородном доме.

Также певица назвала неудачными подарками парфюмерию и косметику, которые могут подойти не всем.

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