Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)
Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мама Мишель нашла ее тело примерно в восемь утра в среду в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place в Нью-Йорке. Некоторое время назад американская актриса перенесла операцию по пересадке печени. Точные причины смерти еще уточняются.
Фанаты артистки отмечали, что в последнее время она выглядела изможденной и хрупкой.
Публика знала Мишель Трахтенберг по картине «Евротур», сериалам «Баффи» и «Сплетница».
Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Фанаты артистки отмечали, что в последнее время она выглядела изможденной и хрупкой.
Публика знала Мишель Трахтенберг по картине «Евротур», сериалам «Баффи» и «Сплетница».
Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.
Читайте также:
В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева