Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

Энджи Стоун (Фото: Инстаграм* @theangiestone)

Энджи Стоун (Фото: Инстаграм* @theangiestone)

Скончалась участница женского хип-хоп-трио The Sequence Энджи Стоун, которая впоследствии стала выдающейся соул-певицей. 63-летняя артистка умерла в автокатастрофе, когда возвращалась с концерта.
Утром 1 марта двукратная номинантка премии «Грэмми» попала в аварию в штате Алабама. Исполнительница возвращалась с концерта вместе с участниками своего музыкального коллектива и бэк-вокалистами. Микроавтобус Стоун перевернулся, а затем врезался в грузовик. Энджи единственная из девяти человек не пережила ДТП, сообщило издание Variety.

Артистка появилась на свет в Южной Каролине в 1961 году. Энджи занималась музыкой с 16 лет, стала участницей трио The Sequence. В конце 1990-х Стоун начала развиваться самостоятельно.

Еще артистка снималась в кино. Энджи дебютировала в картине «Цыпочки» в 2002 году. Потом появилась на экране с Бейонсе в фильме «Борьба с искушениями». Всего Стоун приняла участие в съемках более 35 проектов.

У певицы остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.

Читайте также:

Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Умер отец пианиста Дениса Мацуева

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#смерть
#певица
#сша
#актриса
#фильм
#песня
Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»
02 марта 2025, 02:43

Фото: iStock/LeMusique

На студии Pixar началось создание третьей части мультфильма «Головоломка». Об этом рассказал сценарист Дэйв Холштейн.
На вопрос издания Direct о том, как будет выглядеть третья часть и велась ли работа над этим, Холштейн ответил:

«Да, минимально. Я имею в виду, я бы сказал, что мы все еще наслаждаемся волной веселья, этим вторым фильмом. Но я не сомневаюсь, что в какой-то момент должна произойти третья, и, надеюсь, на мой взгляд, с четвертая, шестая, седьмая, восьмая «Головоломка».

Вторая часть мультфильма смогла собрать в прокате почти 1,7 миллиарда долларов. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». «Головоломка» рассказывает историю девочки Райли и эмоциях внутри нее.

Читайте также:

«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат РФ

В Нижнем Новгороде автограф Виктора Цоя продают за 1 млн рублей

Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера
#кино
#фильм
#мультфильмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
25 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/ Diy13

В Альбукерке в хосписе ушел из жизни актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор, сообщило издание THR.
13 февраля скончался актер из сериала «Во все тяжкие». Ему было 83 года. Последние дни жизни он провел в американском хосписе.

Джон Лоулор дебютировал в кино в 1970-х годах. Он снимался в таких проектах, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».

Крайний раз актер появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

Читайте также:

Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
#кино
#актёр
#артист
#смерть
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вновь возглавил кинопрокат РФ
24 февраля 2025, 03:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате. По данным портала kinobusiness.com, картина собрала 250,8 млн рублей в РФ и СНГ (за период с 20 по 23 февраля).
Историческая драма охватывает жизнь Пушкина от лицея до дуэли, с участием Алены Долголенко (Наталья Гончарова), Светланы Ходченковой (княгиня Голицына) и других звёзд.

На втором месте — премьера ретро-детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем (195,9 млн рублей). Третью позицию заняла комедия «Манюня: День рождения Ба» (92 млн). Четвёртой стала драмеди «Капитан Крюк» (52,9 млн), а пятой — историческая лента «Екатерина Великая» с Анной Михалковой (37,5 млн).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.

Читайте также:

На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 млн рублей на «безопасный счёт»

В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности
#история
#фильм
#жизнь
#премьера
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита
21 февраля 2025, 18:07

Фото: iStock/ Jack Holliday

Иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался. 19 февраля он ушел из жизни в родном Тегеране.

Театром Вализаде стал интересоваться в девять лет, а в 16-летнем возрасте он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок.

Голосом Манучехра Вализаде говорят на иранском телевидении мировые звезды. К примеру, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в мультфильмах «Шрек».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции

Скончалась французская актриса Нике Арриги
#смерть
#актёр
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
18 февраля 2025, 22:57

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk

Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский в разговоре с ИА «Онлайн Тамбов.ру» подтвердил сообщения о кончине Березина. Левандовский отметил, что это стало огромным ударом для всех коллег артиста.

Михаил также оставил свой след в кино. Артист участвовал в съемках картины «Война на западном направлении». Еще Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.

Михаил Березин смог реализоваться и как режиссер. Под его началом вышли 12 спектаклей и сказок.

Ранее сообщалось, что участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно.

Читайте также:

Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции

«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в Москве
#смерть
#артист
#кино
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате