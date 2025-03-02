Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

Энджи Стоун (Фото: Инстаграм* @theangiestone)
Скончалась участница женского хип-хоп-трио The Sequence Энджи Стоун, которая впоследствии стала выдающейся соул-певицей. 63-летняя артистка умерла в автокатастрофе, когда возвращалась с концерта.
Утром 1 марта двукратная номинантка премии «Грэмми» попала в аварию в штате Алабама. Исполнительница возвращалась с концерта вместе с участниками своего музыкального коллектива и бэк-вокалистами. Микроавтобус Стоун перевернулся, а затем врезался в грузовик. Энджи единственная из девяти человек не пережила ДТП, сообщило издание Variety.
Артистка появилась на свет в Южной Каролине в 1961 году. Энджи занималась музыкой с 16 лет, стала участницей трио The Sequence. В конце 1990-х Стоун начала развиваться самостоятельно.
Еще артистка снималась в кино. Энджи дебютировала в картине «Цыпочки» в 2002 году. Потом появилась на экране с Бейонсе в фильме «Борьба с искушениями». Всего Стоун приняла участие в съемках более 35 проектов.
У певицы остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.
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Артистка появилась на свет в Южной Каролине в 1961 году. Энджи занималась музыкой с 16 лет, стала участницей трио The Sequence. В конце 1990-х Стоун начала развиваться самостоятельно.
Еще артистка снималась в кино. Энджи дебютировала в картине «Цыпочки» в 2002 году. Потом появилась на экране с Бейонсе в фильме «Борьба с искушениями». Всего Стоун приняла участие в съемках более 35 проектов.
У певицы остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.
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Ольга Енгалычева