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Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен

Фото: iStock/ NetPix

Фото: iStock/ NetPix

На 76 году жизни от рака головного мозга умер Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант ушел из жизни дома, в окружении родных — супруги Мару Хеннесси и дочери Лии. Информация о смерти артиста появилась на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.
Десять лет рок-артист боролся с онкологией. Еще в феврале 2025 года Йохансен сломал позвоночник. Дочь артиста в то время организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.

Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.

Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.

Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.

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#артист
#кино
«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома
02 марта 2025, 16:38

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Валерия не только звезда на сцене, но ещё и хорошая хозяйка. Каждое утро она сама готовит завтрак себе и супругу.
Вот только продюсер не в восторге от кулинарных изысков, которые основаны на правильном питании. Иосиф Пригожин требует мяса и колбасы, а Валерия подаёт ему диетические блюда. К тому же, в холодильнике, по его заверению, шаром покати.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», – заявил Пригожин.
В ответ на это Валерия поспешила не согласится с мужем и подчеркнула, что в холодильнике есть котлеты, пюре, буженина из индейки, отварные яйца, тефтельки на пару, гречка, овощи и фрукты.

При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.

На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.

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«Какой-никакой, а мужик»: Настасья Самбурская показала неоднозначный подарок на 38-летие
02 марта 2025, 16:24

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская 1 марта отметила не только приход весны, но и свой день рождения. На торжество ей преподнесли необычный презент.
Фотограф и близкий друг артистки Даниил Величко преподнёс имениннице подарок в огромной коробке характерного бирюзового цвета. Настасья предположила, что там могут находиться ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co.

Самбурская поделилась кадрами распаковки.

«Какой страшный!» – не удержалась от эмоций именинница, доставая из коробки надувную фигуру Бэтмена.
Даниил в ответ отметил, что подарок – «какой-никакой, а мужик», а Самбурская подчеркнула, что не настолько всё грустно.

Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.

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«На этом всё»: Филипп Киркоров больше не намерен делать пластические операции
02 марта 2025, 15:48

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.
Сейчас Киркоров, который действительно помолодел на несколько лет, наконец доволен собой. Он объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку для этого не осталось поводов.

«На этом всё, больше нечего», – отметил Киркоров в беседе с NEWS.ru.
Поп-король добавил, что никогда не делал операций на лицо, однако, вероятнее всего, это ложь. После яркого преображения Киркоров похвастался кубиками пресса и округлыми ягодицами. Однако фанаты обратили внимание на помолодевшее лицо звезды. У Филиппа разгладился лоб, взгляд стал более открытым, подтянулась кожа и заострились скулы.

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#похудение
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«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты
02 марта 2025, 15:29

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв заявил о намерении жениться, однако пока он не встретил девушку своей мечты. Алсу признала, что у неё на примете есть несколько потенциальных невест для певца.
Ранее он с юмором рассказал, какие качества хочет видеть в будущей жене.

«Ищу невесту – умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен мне. Таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый. Он всё равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил Воробьёв.
Под это описание идеально подошла бы коллега Алексея по цеху Ольга Бузова, которые не скрывает симпатии к артисту.

«Мне очень нравится Алексей Воробьёв, у меня прекрасные с ним отношения. Я считаю, что это один из самых талантливых и красивых мужчин на нашей эстраде. Но я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу», – говорила звезда.
Помочь Воробьёву решила Алсу, которая и сама недавно стала одинокой. Она рассказала, что у неё есть подруги, очень красивые, хорошие и с прекрасным характером, которые не состоят в отношениях.

«Передайте Лёше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, всё при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», – отметила Алсу.
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«Была сегодня на капельнице, невролог чуть ли не с ложки кормила»: Бородина откровенно рассказала о психологической проблеме
02 марта 2025, 14:35

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина всегда очень откровенна со своими подписчиками. В её личном блоге много информации об отношениях, воспитании детей, саморазвитии и здоровье. Накануне телеведущая высказалась о серьёзной психологической проблеме.
Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, что страдает от панических атак и тревожности при перелётах. Несмотря на то, что звезде часто приходится летать на самолётах, она не научилась справляться с такой реакцией организма.

Бородина рассказала, что иногда весь полёт проходит спокойно, а недавно она летела в Москву и все шесть часов нервничала. Причём причина такого состояния звезде непонятна.

Также телеведущая назвала себя «ходячей тревогой», поскольку из-за напряжённого графика не успевает отдыхать, а потом много нервничает.

«Можно и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра, и просто весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Меня невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», – заявила Бородина.
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