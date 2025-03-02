Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен

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На 76 году жизни от рака головного мозга умер Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант ушел из жизни дома, в окружении родных — супруги Мару Хеннесси и дочери Лии. Информация о смерти артиста появилась на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.
Десять лет рок-артист боролся с онкологией. Еще в феврале 2025 года Йохансен сломал позвоночник. Дочь артиста в то время организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.
Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.
Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.
Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.
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Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.
Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.
Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.
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