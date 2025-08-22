Скончался автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Скончался автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Исполнителю было 78 лет.
О смерти Евдокимова сообщили в его официальной группе в соцсетях. По данным telegram-канала Shot, артист долгое время лечился от продолжительной болезни. В последние дни он путешествовал по Италии.
Ярослав Евдокимов стал знаменит после выхода песни «Фантазер». Шлягер вновь стал популярен в последние годы и разлетелся на мемы. К тому же особенную популярность получила его песня «Майский вальс».
Читайте также: