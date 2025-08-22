Достижения.рф

Скончался автор песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Ярослав Евдокимов (Фото: РИА Новости/Евгений Коктыш)

Скончался автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Исполнителю было 78 лет.



О смерти Евдокимова сообщили в его официальной группе в соцсетях. По данным telegram-канала Shot, артист долгое время лечился от продолжительной болезни. В последние дни он путешествовал по Италии.

Ярослав Евдокимов стал знаменит после выхода песни «Фантазер». Шлягер вновь стал популярен в последние годы и разлетелся на мемы. К тому же особенную популярность получила его песня «Майский вальс».

Иван Мусатов

