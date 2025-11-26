Умер режиссёр сериала «Опера: Хроники убойного отдела» Всеволод Шиловский
В возрасте 87 лет скончался народный артист России Всеволод Шиловский. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Шиловский работал как актёр и режиссёр. Он руководил съёмками многосерийного детектива «Опера: Хроники убойного отдела». Как актёр Всеволод Николаевич сыграл десятки ролей в кино и на телевидении.
Наибольшую известность ему принесли сериалы «Каменская» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также картина «Жила-была одна баба». В последнее время артист боролся с тяжёлой формой желтухи. Эта болезнь и стала причиной его смерти.
Ранее на 85-м году жизни умер заслуженный артист Сергей Десницкий, который возглавлял Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.
