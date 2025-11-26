Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли» Майкл Делано
В Лас-Вегасе в возрасте 84 лет умер американский актер и певец Майкл Делано. Об этом сообщила его супруга Джин изданию The Hollywood Reporter.
20 октября 2025 года Делано скончался в больнице после сердечного приступа, как сообщили его близкие.
Майкл Эйс Дель Фатти, более известный как Майкл Делано, родился 26 ноября 1940 года в Вирджинии. Его музыкальная карьера началась в начале 1960-х годов под псевдонимом Key Larson, когда он подписал контракт с лейблом Swan Records. В 1971 году артист дебютировал в кино, сыграв в вестерне «Кэтлоу», где его партнерами были Юл Бриннер и Леонард Нимой.
Однако наибольшую популярность Делано принесла роль управляющего казино Уолша в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Двенадцать друзей Оушена». За свою карьеру, которая насчитывает более 70 работ, он стал одним из самых узнаваемых актеров.
