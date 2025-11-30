Скончался фактурный бандит из «Убойной силы» и «Антикиллера» Вадим Смирнов
Коллеги и поклонники сообщили о смерти актёра Вадима Смирнова. Он умер 28 ноября в возрасте 53 лет. Актёр был одним из самых узнаваемых исполнителей ролей криминальных персонажей в российском кино. Подробности сообщает издание Super.ru
Вадим Смирнов родился 13 марта 1972 года и окончил Нижегородское театральное училище. Его творческий путь тесно связан с братом-близнецом Дмитрием. Дуэт братьев стал культовым. Они обладали ярким экранным темпераментом и запомнились зрителям по ролям бандитов, киллеров и охранников.
Братья Смирновы впервые появились на экране в 1999 году в сериале «Улицы разбитых фонарей». Затем они сыграли в таких проектах, как «Агент национальной безопасности-2», «Убойная сила», «Домашний арест», «Антикиллер» и комедийные «вояжи» Степаныча.
Уход актёра совпал с премьерой его последней работы. Фильм «Волчок», где братья снова исполнили роли вместе, представили на этой неделе в киноцентре «Октябрь».
