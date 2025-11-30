Скончался фактурный бандит из «Убойной силы» и «Антикиллера» Вадим Смирнов

30 ноября 2025, 12:39

Умер актёр Вадим Смирнов

Вадим Смирнов (Фото: кадр из сериала «Чужая стая»)

Коллеги и поклонники сообщили о смерти актёра Вадима Смирнова. Он умер 28 ноября в возрасте 53 лет. Актёр был одним из самых узнаваемых исполнителей ролей криминальных персонажей в российском кино. Подробности сообщает издание Super.ru