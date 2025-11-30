Достижения.рф

Настасья Самбурская показал горячий новогодний образ

Настасья Самбурская показала образ для новогоднего выпуска «Модного приговора»
Настасья Самбурская (Фото: Instagram* @samburskaya)

Актриса Настасья Самбурская показала новый образ для новогоднего выпуска программы «Модный приговор». Знаменитость опубликовала соответствующие кадры в личном блоге.



На снимке Самбурская демонстрирует комплект в насыщенных цветах. На актрисе сочетается красный атласный жакет с глубоким декольте и чёрной вышивкой и короткая тёмная юбка. Ансамбль дополняют чёрные колготки и элегантные туфли на каблуке бордового оттенка.

Визажисты и стилисты поработали и над внешним видом знаменитости. Они уложили волосы актрисы в высокий пучок, выпустив несколько обрамляющих лицо прядей. Макияж подчеркнул выразительный взгляд, который включает в себя чёткие чёрные стрелки и яркую красную помаду. Из украшений Самбурская выбрала классическое колье и серьги.

Ольга Щелокова

