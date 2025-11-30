«Женское счастье»: Полина Диброва рассказала о радостях и сложностях материнства

30 ноября 2025, 11:29

Полина Диброва рассказала о радостях и ответственности материнства

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Фотомодель и блогер Полина Диброва в День матери опубликовала в личном блоге пост для своих подписчиц, в котором поздравила всех женщин с праздником.





Диброва поделилась личным наблюдением о том, как стремительно растут дети, и призвала мам осознанно проживать каждый миг родительства. Она заявила, что быть матерью — это не только огромное счастье, но и большая ответственность.

«Сегодня День Матери! Поздравляю вас! Сил, энергии и терпения! Пусть все будет так, как вы желаете! Главное — женское счастье! Пусть его в вашей жизни будет с лихвой», — торжественно написала Полина.