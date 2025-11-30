В Москве проходит церемония прощания с Всеволодом Шиловским
В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Всеволодом Шиловским. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в театре-студии на улице Петровка. Этой площадкой долгие годы руководил сам Шиловский. К зданию сейчас приходят друзья, коллеги и поклонники творчества актёра и режиссёра.
После завершения церемонии в театре Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище. О смерти 87-летнего народного артиста сообщили 26 ноября. В последний год жизни он тяжело болел, но продолжал выходить на сцену.
Всеволод Шиловский окончил школу-студию МХАТ в 1961 году. Он играл во многих спектаклях, а позже начал работать режиссёром в театре. Помимо этого, Шиловский сыграл роли в десятках картин, среди которых «Влюблён по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» и «Узник замка Иф».
