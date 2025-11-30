В Москве проходит церемония прощания с Всеволодом Шиловским

30 ноября 2025, 12:26

Всеволод Шиловский (Фото: кадр из сериала «Чудотворец»)

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Всеволодом Шиловским. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.