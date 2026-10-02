Скончался фронтмен известной британской хеви-метал-группы

02 октября 2026, 04:13

Фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант скончался в возрасте 63 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант, более известный под псевдонимом Кронос, умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.





Лант более четырёх десятилетий был голосом, бас-гитаристом и творческим центром коллектива. В материале подчеркивается, что музыкант добавил в концерты Venom различные театральные и эпатажные элементы, которые позволили группе сделать свои выступления более яркими. В качестве вокалиста и басиста Лант помог превратить Venom в один из самых влиятельных коллективов для трэш- и блэк-метала.





«Он создал то, что навсегда изменило тяжелую музыку. Venom никогда не следовали правилам. Они прокладывали свой собственный путь. И Конрад был в самом центре всего этого — бескомпромиссный, бесстрашный и неповторимый», — говорится в материале.