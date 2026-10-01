Путин назвал нелепой идею взаимного отказа России и Украины от ударов
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал нелепой идею о том, чтобы Россия отказалась от ударов по Украине на взаимной основе.
В ходе выступления Владимир Владимирович прокомментировал поступившие предложения по взаимному прекращению ударов.
«Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто. Обо всём этом можно говорить, но надо только говорить исходя из взаимных интересов», — заявил он.Президент РФ напомнил, что удары по объектам украинской экономики стали ответом на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее на этом же мероприятии Путин сообщил, что мир подошёл к решающему поворотному моменту развития. При этом российский лидер отметил, что дело не только в политике.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» собирает авторитетных специалистов из России и других государств. Эти эксперты работают в сферах политологии, экономики, истории и международных отношений. Своё название клуб получил благодаря месту проведения первой конференции. Она прошла в Великом Новгороде, рядом с озером Валдай.