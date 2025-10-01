Симоньян анонсировала выход последнего фильма режиссера Тиграна Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход на платформах IVI и Okko последнего фильма своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она распространила через свой Telegram-канал.
Речь идет о картине «Семь дней Петра Семеныча». Фильм с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.
Работа создана по мотивам рассказа самой Симоньян из сборника «Водоворот». Кеосаян особенно ценил это произведение. «Перенося» его экраны, режиссер хотел передать в картине любимую обоими супругами «атмосферу Адлера» — история разворачивается в Краснодарском крае.
«Завтра фильм Тиграна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на платформах «Иви» и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Симоньян.Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Когда стало известно о его смерти, Маргарита попросила временно не звонить ей. При этом она поблагодарила всех, кто молился за мужа.
Звезда отечественной режиссуры находился в коме с декабря прошлого года. Прощание со знаменитостью проходило 28 сентября в Армянской церкви в Москве. Десятки друзей, коллег и поклонников собрались, чтобы проститься с погибшим.