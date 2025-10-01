Симоньян анонсировала выход последнего фильма режиссера Тиграна Кеосаяна

01 октября 2025, 23:31

Симоньян анонсировала выход последнего фильма Тиграна Кеосаяна на IVI и Okko 2 октября

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян анонсировала выход на платформах IVI и Okko последнего фильма своего покойного супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она распространила через свой Telegram-канал.





Речь идет о картине «Семь дней Петра Семеныча». Фильм с Федором Добронравовым в главной роли показали на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года.



Работа создана по мотивам рассказа самой Симоньян из сборника «Водоворот». Кеосаян особенно ценил это произведение. «Перенося» его экраны, режиссер хотел передать в картине любимую обоими супругами «атмосферу Адлера» — история разворачивается в Краснодарском крае.



Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)



«Завтра фильм Тиграна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на платформах «Иви» и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала Симоньян.