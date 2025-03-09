Скончался народный артист России Юрий Томилин

Фото: iStock/ Marat Musabirov
Ушел из жизни народный артист России Юрий Томилин. Ему был 71 год. О трагедии сообщил Тамбовский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».
Томилин умер после борьбы с тяжелым недугом. Коллеги по театру не раскрыли информацию о том, какая именно болезнь погубила артиста.
Коллеги Юрия подчеркнули, что за игрой артиста было интересно наблюдать — Томилин ни на мгновение не выходил из роли.
Юрий Томилин перевоплотился в Бумбараша в «Бумбараше», сыграл Анучкина в «Женитьбе», Телегина в «Дяде Ване», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи» и огромное количество других ролей.
Прощание с актером пройдет 11 марта в 11.00 на сцене Тамбовского драматического театра.
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«Юрий Владимирович был наделен удивительной способностью перевоплощаться в другого человека, примерять на себя чужие «я», абсолютно верить в предлагаемые обстоятельства материала, находить интерес в поступках своего персонажа, выискивать жизненные наблюдения, отбирая из них наиболее яркие для сценического воплощения», — отмечалось в сообщении.
Коллеги Юрия подчеркнули, что за игрой артиста было интересно наблюдать — Томилин ни на мгновение не выходил из роли.
Юрий Томилин перевоплотился в Бумбараша в «Бумбараше», сыграл Анучкина в «Женитьбе», Телегина в «Дяде Ване», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи» и огромное количество других ролей.
Прощание с актером пройдет 11 марта в 11.00 на сцене Тамбовского драматического театра.
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Ольга Енгалычева