Скончался народный артист России Юрий Томилин

Резкое увеличение числа хейтеров у актера Юры Борисова вызван столь же резким ростом его медийности в последнее время, когда он стал один из самых обсуждаемых российских артистов не только на родине, но и в США. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков. По его мнению, раньше Борисова знали лишь по ролям в «Калашникове» и «Быке», а сейчас — новости об актере появляются везде и всюду, потому люди устали от упоминаний о нем.