Умер американский джазовый композитор и «крестный отцец неосоула» Рой Айерс

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Ушел из жизни выдающийся американский джазовый музыкант и композитор Рой Айерс. Об этом сообщается в соцсетях артиста.
Рой скончался в Нью-Йорке на 85 году жизни. Причиной смерти композитора стала продолжительная болезнь.
Рой Айерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Он творил в разных жанрах, среди которых были фанк, соул и джаз. С 1963-го музыкант выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Некоторые называют Айерса «крестным отцом неосоула» — стиля, сочетающего элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Рой известен многим слушателям по композициям «Everybody Loves the Sunshine», «Searchin» и «Running Away».
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«Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и нам будет очень не хватать его», — отмечалось в сообщении, опубликованном в соцсетях Айерса.
Рой Айерс родился в 1940 году в Лос-Анджелесе. Он творил в разных жанрах, среди которых были фанк, соул и джаз. С 1963-го музыкант выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Некоторые называют Айерса «крестным отцом неосоула» — стиля, сочетающего элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Рой известен многим слушателям по композициям «Everybody Loves the Sunshine», «Searchin» и «Running Away».
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Ольга Енгалычева