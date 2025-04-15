Скончался бывший муж Киры Муратовой, режиссер картины «Гонки по вертикали»

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Режиссер и сценарист Александр Муратов скончался на 90-м году жизни, сообщил журнал The Voice со ссылкой на близких покойного.
Родственники Муратова поделились, что режиссер ушел из жизни в понедельник, 14 апреля, в Киеве.
Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
Александр Муратов появился на свет 21 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, трудился на ЦКДЮШ имени М. Горького, Одесской киностудии, Киевской киностудии имени А. П. Довженко.
В студенческие годы Муратов встретился с Кирой, которая после заключения брака взяла его фамилию. В 1964 году возлюбленные вместе сняли картину «Наш честный хлеб». У супругов появилась дочь Марианна. Однако она погибла. После этого, в 70-е режиссеры развелись.
Кира Георгиевна сняла ряд известных фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Ее вторым супругом был художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко. Муратова ушла из жизни в июне 2018 года.
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«Прощание с Александром Игоревичем состоится в четверг, 17 апреля в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве», — отметили родные Александра.
Режиссер лишь неделю не дожил до своего юбилея.
Александр Муратов появился на свет 21 апреля 1935 года в Харькове. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, трудился на ЦКДЮШ имени М. Горького, Одесской киностудии, Киевской киностудии имени А. П. Довженко.
В студенческие годы Муратов встретился с Кирой, которая после заключения брака взяла его фамилию. В 1964 году возлюбленные вместе сняли картину «Наш честный хлеб». У супругов появилась дочь Марианна. Однако она погибла. После этого, в 70-е режиссеры развелись.
Кира Георгиевна сняла ряд известных фильмов, среди которых «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки». Ее вторым супругом был художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко. Муратова ушла из жизни в июне 2018 года.
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Ольга Енгалычева