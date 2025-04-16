Старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова умерла в 90 лет

Нина Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На 91-м году жизни скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова. Об этом стало известно из Telegram-канала культурного учреждения.
«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в посте.Отмечено, что последней ролью Нины Горшковой стала Берта из спектакля «Поминальная молитва». Кроме того, женщина сыграла в «Гамлете», «Золотом ключике», «Бременских музыкантах» и «Ночном чуде».
«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт», — добавили в театре.Нина Горшкова умерла в результате продолжительной болезни. Она родилась 1 августа 1934 года. В «Ленкоме» артистка служила с 1961 года.
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