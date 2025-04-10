Ушел из жизни актер Владимир Алферов, снявшийся в «Солнечном ударе» Михалкова

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)
На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов, исполнивший роль белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», отметка о его смерти появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».
Алферов ушел из жизни 13 марта, но информация о его смерти появилась лишь сегодня.
Артист руководил театром-студией «На Дворянской», а еще являлся автором и наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».
Актер появился на свет 29 мая 1966 года. В 1993-м он стал выпускником ЛГИТМиКа. На экране Алферов дебютировал в 2013 году в сериале «Спецотряд «Шторм»», до этого преподавал и создал свою актерскую систему.
Публика помнит Алферова по роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист участвовал в съемках фильма «Сын за отца» и картины «Черные кошки».
Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк.
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Артист руководил театром-студией «На Дворянской», а еще являлся автором и наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».
Актер появился на свет 29 мая 1966 года. В 1993-м он стал выпускником ЛГИТМиКа. На экране Алферов дебютировал в 2013 году в сериале «Спецотряд «Шторм»», до этого преподавал и создал свою актерскую систему.
Публика помнит Алферова по роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист участвовал в съемках фильма «Сын за отца» и картины «Черные кошки».
Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни умер барабанщик Клемент Энтони Божевски, более известный как Клем Берк.
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Ольга Енгалычева