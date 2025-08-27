Скончался солист Мариинского театра Сергей Алексашкин

27 августа 2025, 15:14

Умер народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин

Фото: iStock/jorgeantonio

Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Мариинском театре.