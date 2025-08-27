Скончался солист Мариинского театра Сергей Алексашкин
Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Мариинском театре.
В театре подчеркнули, что Алексашкин был не только выдающимся басом, но и талантливым драматическим актером, чье творчество стало важной частью музыкальной культуры. За 36 лет работы в Мариинском театре он исполнил свыше сорока партий, каждая из которых отличалась глубиной и уникальной интерпретацией.
О времени и месте прощания с артистом будет сообщено позже.
Сергей Алексашкин был одним из ведущих басов страны и получил международное признание. С 1989 года он являлся солистом Театра оперы и балета имени Кирова, который позже стал известен как Мариинский театр, и оставался в его составе на протяжении десятилетий.
