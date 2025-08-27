Свердловчанин наловил в реке рыбы и утонул
В городе Ирбите Свердловской области утонул 49-летний мужчина, который рыбачил в реке Арайка. Об этом сообщил URA.RU источник в экстренных службах.
25 августа мужчина отправился на рыбалку и провел на реке весь день. Перед отъездом он позвонил супруге и сообщил, что планирует искупаться, но затем связь с ним прервалась.
Когда его семья прибыла на место, они обнаружили подготовленные для рыбалки вещи: велосипед, удочку и улов. Похоже, он уже собирался возвращаться домой, но утонул.
Спасатели свердловской службы спасения обнаружили тело рыбака в среду, 27 августа. Причины его смерти будут установлены в ходе экспертизы.
Читайте также: