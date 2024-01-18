Фото: iStock/jorgeantonio
На 72-м году жизни скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский, об этом сообщили представители Российского института театрального искусства (ГИТИС) в своём Telegram-канале.
«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала «Московский наблюдатель», который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи», — сообщили представители театрального института.
В ГИТИС также отметили, что Семеновский был педагогом многих действующих российских театральных критиков. Помимо этого, в издательстве института выпускалась книга с пьесами драматурга.
В 1997 году Семеновский был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Читайте также:
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший роль Сталина в фильме «Зоя»
Спортивный журналист скончался во время Открытого чемпионата Австралии
В Москве умер один из главных ликвидаторов Чернобыльской аварии Козорезов
Евгения Парфентьева