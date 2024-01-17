Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший роль Сталина в фильме «Зоя»

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В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.
«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении театра.
Вонтова приняли в театр в 1977 году. Там он сыграл более 80 ролей. Также он снимался в кино. Одной из самых известных картин с его участием стал фильм «Зоя», снятый о подвиге Зои Космодемьянской. Там он сыграл роль Иосифа Сталина.
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