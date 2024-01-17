Спортивный журналист скончался во время Открытого чемпионата Австралии

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На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне спортивный журналист издания Daily Mail 59-летний Майк Диксон упал в обморок и умер.
Майк Диксон занимался спортивной журналистикой 38 лет. Он не дожил всего 10 дней до 60-летнего юбилея.
Открытый чемпионат Австралии закончится 26 января.
Ранее сообщалось, что профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина 78-летний Юрий Веденеев скончался во время лекции в университете.
РЕН ТВ пишет, что заслуженному юристу РФ стало плохо во время лекции днем 16 января.
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«Наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания на Открытом чемпионате Австралии. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру»,- написали его родственники в соцсети.
Ранее сообщалось, что профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина 78-летний Юрий Веденеев скончался во время лекции в университете.
РЕН ТВ пишет, что заслуженному юристу РФ стало плохо во время лекции днем 16 января.
«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», –сообщает собеседник РЕН ТВ.Читайте также:
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Мария Фирсова