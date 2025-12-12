«Копия Паши Техника»: подписчики заметили сходство сына Евы Карицкой с покойным рэпером
Ева Карицкая растрогала подписчиков, поделившись в своём Telegram-канале архивным видео шестилетнего сына Ивана, которого она родила от покойного рэпера Паши Техника.
Пользователи тут же отметили: мальчик всё сильнее становится похож на своего отца.
В ролике Ваня с азартом танцует под жёсткое техно, носится по комнате и выглядит абсолютно счастливым. На нём футболка с сурово выглядящим Джерри из «Тома и Джерри», а сама Ева лаконично подписала видео: «Ванёк и техно».
Комментаторы обратили внимание на сходство ребёнка с Пашей Техником — от мимики до прически. Некоторые в шутку советуют «сменить стрижку, чтобы не повторять культовый образ», другие же пишут, что у мальчика те же черты лица и желают ему унаследовать от знаменитого отца только самое лучшее.
Напомним, Паша Техник скончался 5 апреля в Таиланде от последствий передозировки. За несколько дней до смерти рэпера госпитализировали и подключили к ИВЛ, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
