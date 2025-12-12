«Копия Паши Техника»: подписчики заметили сходство сына Евы Карицкой с покойным рэпером

12 декабря 2025, 19:12

Фанаты обсуждают, как сын Евы Карицкой повторяет манеры покойного Паши Техника

Паша Техник с сыном (Фото: Instagram* / @techniquepashalive)

Ева Карицкая растрогала подписчиков, поделившись в своём Telegram-канале архивным видео шестилетнего сына Ивана, которого она родила от покойного рэпера Паши Техника.