Скончалась артистка, которую пытался спасти Евгений Цыганов

02 сентября 2025, 14:18

Умерла грузинская актриса и певица Манана Менабде

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Грузинская актриса театра и кино, художница и певица Манана Менабде скончалась на 77 году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.





Об этом стало известно из соцсетей племянницы артистки Гано Мелитаури.



«Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала она.