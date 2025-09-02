Скончалась артистка, которую пытался спасти Евгений Цыганов
Умерла грузинская актриса и певица Манана Менабде
Грузинская актриса театра и кино, художница и певица Манана Менабде скончалась на 77 году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Об этом стало известно из соцсетей племянницы артистки Гано Мелитаури.
«Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала она.Женщина также выразила благодарность всем, кто поддерживал ее тетю на протяжении этих пяти месяцев. В числе таких людей оказался российский режиссер и актер Евгений Цыганов. Этой весной он просил помочь собрать средства на операцию артистки. Менее чем за неделю нужно было найти почти 2,5 миллиона рублей.
Манана Менабде родилась 19 ноября 1948 года в Тбилиси. В 16 лет она стала выступать в ансамбле «Рэро». Окончив Театральный институт им. Ш. Руставели и ГИТИС по специальности «режиссер эстрады», она занялась режиссурой музыкальных и эстрадных программ и передач на Грузинском телевидении. Свободное время проводила за краской и холстами, также увлекалась фотографией.