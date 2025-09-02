Умер актер из «Зеленой мили» Грэм Грин

02 сентября 2025, 19:19

Variety: Актер из фильма «Зеленая миля» Грэм Грин умер в 73 года

Фото: istockphoto/izzzy71

Канадский актёр Грэм Грин, прославившийся яркими ролями второго плана в крупных голливудских проектах, скончался в возрасте 73 лет, сообщает Variety.