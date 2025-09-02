Умер актер из «Зеленой мили» Грэм Грин
Канадский актёр Грэм Грин, прославившийся яркими ролями второго плана в крупных голливудских проектах, скончался в возрасте 73 лет, сообщает Variety.
Звезда таких картин и сериалов, как «Зелёная миля», «Крепкий орешек 3», «Одни из нас» и многих других, был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за работу в «Танцующем с волками». Также он получил «Грэмми» в 2000 году за участие в детском альбоме. Грин родился в провинции Онтарио, в резервации Сикс-Нейшенс, принадлежал к племени онайда. У него остались супруга Хилари Блэкмор и дочь Лилли Лазар-Грин.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни актёр Кеннет Колли, известный по роли адмирала Пиетта в «Звёздных войнах»; 87-летний мужчина скончался от пневмонии, развившейся на фоне COVID-19.
Перед этим стало известно, что скончалась артистка, которую пытался спасти Евгений Цыганов.
Читайте также: